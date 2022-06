Unifor retorna Colação de Grau presencial após dois anos de celebrações virtuais

A cerimônia de Colações de Grau da Universidade de Fortaleza, Fundação Edson Queiroz, volta a acontecer presencialmente, após dois anos no formato virtual devido à pandemia da Covid-19. A solenidade será realizada nesta sexta-feira (1°), no campus em Fortaleza.

No evento, os tradicionais discursos de docente e de discente, bem como o pronunciamento da Presidente da Fundação, serão mantidos. Também farão parte da cerimônia o juramento dos formandos e a tão esperada outorga de grau aos concludentes, além da titulação aos novos mestres e doutores.

O retorno da realização da Colação de Grau presencialmente só foi possível devido à melhora do cenário pandêmico, segundo a instituição de ensino. Na ocasião, os formandos poderão, ao lado de colegas, amigos e familiares, comemorar a conclusão da etapa acadêmica.

"[Esse é um] momento único e especial a ser celebrado com nossa família: o encerramento de um dos ciclos mais importantes da nossa jornada, no qual aprendemos, erramos, caímos, levantamos, sentimos dúvidas e inseguranças. Mas tudo valeu a pena, porque nos fortalecemos e tivemos perseverança”, afirma estudante de fisioterapia da universidade, Rayssa Uchoa.

Ela é uma dos concludentes a colar grau nesta sexta-feira e disse estar animada e com expectativas elevadas para o retorno da primeira cerimônia presencial desde o início da pandemia de Covid-19.

