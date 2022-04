Unifor se destaca entre universidades do Brasil em ranking global de desenvolvimento sustentável

A Universidade de Fortaleza (Unifor), instituição de ensino da Fundação Edson Queiroz, é mais uma vez destaque no Brasil, segundo a organização britânica Times Higher Education (THE), referência em avaliação de ensino científico.

A edição 2022 do THE Impact Rankings, divulgada nesta quinta-feira (27), coloca a Unifor em destaque em relação aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU). A classificação considerou 1.406 instituições ao nível global. Foram avaliadas 48 instituições brasileiras.

>> O ranqueamento pode ser conferido aqui

A Universidade de Fortaleza obteve pontuação 66,3 (de 100), conquistando a posição “401–600” e sendo novamente reconhecida pelo impacto positivo de suas diversas iniciativas voltadas para o desenvolvimento social. O Impact Rankings está na quarta edição, e o ranking geral inclui 1.406 universidades de 106 países/regiões.

O Times Higher Education Impact Rankings utiliza indicadores calibrados para fornecer uma comparação abrangente e equilibrada em quatro grandes áreas: pesquisa, administração, divulgação e ensino.

Nise Sanford, responsável pelo Núcleo de Avaliação Institucional (NAI) da Unifor, comenta que “a Universidade de Fortaleza desempenha seu papel social, colaborando para a redução da exclusão, expansão da cidadania, geração de emprego e renda, redução das disparidades intra e inter-regionais”.

Consciente da complexidade e ambiguidade do cenário de incessantes desafios do século XXI, a Universidade estabeleceu seus princípios norteadores das práticas acadêmicas fundados na capacitação profissional de jovens que promovam a melhoria dos indicadores socioeconômicos e ambientais, com disposições afetivas e capacidade de tomada de decisão ética no enfrentamento das questões morais que o planeta enfrenta, como: conflito, desigualdade, falta de recursos, pobreza e cidadania, explica Nise Sanford.

Compromisso com o futuro

Além de constar pela primeira vez na classificação geral (Overall), a Unifor está presente nos ranqueamentos de cinco indicadores do THE Impact Ranking que fazem referência direta aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: ODS 3 — “Saúde e Bem-Estar”; ODS 9 — “Indústria, Inovação e Infraestrutura”; ODS 11 — “Cidades e Comunidades Sustentáveis”, ODS 16 — “Paz, Justiça e Instituições Eficazes” e ODS 17 — “Parcerias e Meios de Implementação”.

É a primeira vez que ela figura na classificação relativa a esse último tópico. Você pode saber mais sobre todos os objetivos clicando aqui.

Dentre os destaques apontados pelo ranqueamento, é possível observar um aumento de posição da Unifor no índice referente à “Paz, Justiça e Instituições Eficazes”, em que a Universidade passa a ocupar a posição “101–200” em relação a 809 IES participantes.

Esse resultado é um reflexo de seu engajamento com iniciativas como o Projeto Cidadania Ativa e o Centro de Formação Profissional, além de ações conjuntas com a Prefeitura de Fortaleza e o Governo do Estado.

Reconhecimento

O reconhecimento da Universidade também cresceu no que diz respeito ao ODS “Saúde e Bem-Estar”. A instituição contribui para esse objetivo por meio de equipamentos de prática acadêmica e atendimento em saúde como o Núcleo de Atenção Médica Integrada (Nami), o Serviço de Psicologia Aplicada (SPA) e o Parque Desportivo, assim como a partir de diversas pesquisas científicas que colaboram diretamente para o bem-estar da população.

“Os rankings oferecem uma oportunidade para as universidades mostrarem como estão contribuindo para a construção de uma sociedade mais sustentável e igualitária, que seus investimentos em ensino, pesquisa, inovação, extensão e responsabilidade social estão impactando fortemente a sociedade, a exemplo do desenvolvimento do capacete Elmo, equipamento que ajuda a salvar vidas de pacientes com Covid-19”, explica a professora Nise Sanford.

O desafio de superação da exclusão social leva a Universidade de Fortaleza a se colocar, necessariamente, em diálogo com os mais diversos segmentos sociais, ressalta a responsável pelo Núcleo de Avaliação Institucional.

“A partir da sua missão, estratégias de articulação são implementadas para estreitar e contribuir com as políticas públicas e gerar ações afirmativas que agregam forte valor social, beneficiando pessoas e transformando a realidade, contra o processo de exclusão social, através de práticas solidárias realizadas pelos alunos e professores em diversas áreas”, avalia Nise Sanford.