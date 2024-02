UFC lança edital com bolsa e benefícios para alunos em vulnerabilidade; veja como participar

A Pró-Reitoria de Assistência Estudantil (PRAE) da Universidade Federal do Ceará (UFC) divulgou, nesta semana, o edital do Processo Seletivo Unificado (PSU) 2024.1, que concede benefícios com objetivo de proporcionar condições adequadas para permanência dos alunos, assim como um desempenho acadêmico satisfatório. Estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica que estejam matriculados em cursos de graduação presenciais em todos os campi da instituição podem realizar inscrição até o dia 4 de março.

Os editais entendem "estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica" como aqueles que possuem renda familiar por pessoa de até 1 salário mínimo, tendo como referência o salário mínimo vigente, incluindo outras questões como problemas de saúde, questões familiares, dificuldade de moradia, de transporte, de alimentação, etc.

O PSU prevê a concessão de auxílio creche, auxílio moradia, Programa de Bolsa de Iniciação Acadêmica e isenções total e parcial da taxa do Restaurante Universitário (RU). A inscrição conta com duas etapas e deve ser feita de forma on-line, por meio do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA).

1ª etapa: Preencher o cadastro socioeconômico e anexar a documentação comum indicada no edital

2ª etapa: Fazer o cadastro de interesse no benefício. É permitido concorrer a mais de um auxílio, desde que eles sejam ofertados no campus onde o aluno estuda

Benefícios por Campus

Auxílio creche: Crateús, Fortaleza, Itapajé, Quixadá, Russas e Sobral (todos)

Crateús, Fortaleza, Itapajé, Quixadá, Russas e Sobral (todos) Auxílio moradia: Crateús, Fortaleza, Itapajé, Quixadá, Russas e Sobral (todos)

Crateús, Fortaleza, Itapajé, Quixadá, Russas e Sobral (todos) Bolsa de Iniciação Acadêmica: Crateús, Fortaleza, Itapajé, Quixadá, Russas e Sobral (todos)

Crateús, Fortaleza, Itapajé, Quixadá, Russas e Sobral (todos) Isenção parcial da taxa do RU: Crateús, Fortaleza, Itapajé, Quixadá, Russas e Sobral (todos)

Crateús, Fortaleza, Itapajé, Quixadá, Russas e Sobral (todos) Isenção total da taxa do RU: Fortaleza

A Pró-Reitoria de Assistência Estudantil orienta que o edital e os anexos sejam lidos com atenção, uma vez que há regras comuns e outras específicas a depender do benefício ao qual o estudante irá concorrer. É o caso da Isenção Total do Restaurante Universitário e do Auxílio Moradia. Alunos que foram bolsistas de Iniciação Acadêmica em 2023 e vão solicitar bolsa em 2024 também devem ficar atentos à documentação específica.

Legenda: Entre os benefícios está a isenção parcial ou total da taxa do Restaurante Universitário Foto: Viktor Braga

Segundo o cronograma do edital os prazos para a divulgação dos resultados são:

Resultado Preliminar PSU: 1º de abril de 2024

1º de abril de 2024 Recurso Administrativo: de 2 a 4 de abril de 2024

de 2 a 4 de abril de 2024 Resultado Final (Bolsa de Iniciação Acadêmica, Auxílio Creche, Isenção Parcial do Restaurante Universitário e Isenção Total do Restaurante Universitário): 16 de abril de 2024

(Bolsa de Iniciação Acadêmica, Auxílio Creche, Isenção Parcial do Restaurante Universitário e Isenção Total do Restaurante Universitário): 16 de abril de 2024 Resultado Final (Auxílio Moradia): 18 de abril de 2024

Benefícios concedidos por meio do Processo Seletivo Unificado (PSU)

Auxílio Creche

Contribuição de R$ 400 por mês para estudantes de todos os Campi da UFC que sejam pais e mães em situação de vulnerabilidade socioeconômica e que detenham a guarda e morem com filho de seis meses a 48 meses de idade incompletos.

O pagamento do auxílio creche acaba antes do aniversário de 4 anos da criança. Segundo o edital, o objetivo do benefício é "contribuir nas despesas de cuidados com a criança e proporcionar que o estudante possa frequentar normalmente as aulas, ter desempenho acadêmico satisfatório e concluir o curso em tempo normal".

Auxílio Moradia

Quantia mensal de R$ 910 para o subsídio de despesas com moradia e alimentação. Os critérios para solicitar o auxílio moradia são: ter núcleo familiar e parentes de 1º grau (pai ou mãe) residindo fora da sede do curso, onde o acesso ao campus seja difícil pela falta de transporte regular, pela distância ou por outros fatores que sejam apresentados e devidamente justificados.

Esses estudantes também são liberados da taxa do restaurante universitário (R$ 1,10) para café da manhã, almoço e jantar. O objetivo é "possibilitar a permanência de estudantes matriculados em cursos presenciais de graduação de todos os campi da UFC".

Isenção da taxa do RU

No caso da isenção parcial, o aluno tem acesso gratuito a duas refeições por dia (almoço e jantar) no restaurante universitário nos campi da UFC em Fortaleza e no Interior.

Já na isenção total da taxa é fornecido acesso gratuito a três refeições por dia (café da manhã, almoço e jantar) para estudante dos campi de Fortaleza que residam em outro município da região metropolitana. A isenção total também é concedida para estudantes matriculados em um dos cursos de graduação presencial das licenciaturas interculturais indígenas da UFC (Kuaba e Pitakajá).

O benefício será concedido até a conclusão do curso, desde que o estudante isento mantenha vínculo ativo com a UFC, realize a renovação no prazo previsto e tenha aproveitamento acadêmico satisfatório, mesmo que altere matrícula ou curso de graduação. A isenção da taxa do RU pode ser acumulada com outro auxílio ou bolsa, desde que possua finalidade diversa à segurança alimentar assegurada pelo Restaurante Universitário.

Estudantes que já são contemplados com a isenção parcial e desejam trocar para a isenção total devem participar do processo seletivo e terão o pedido analisado.

Programa de Iniciação Acadêmica

Bolsa de R$ 700 por mês para que os estudantes desempenhem atividades de iniciação à Universidade, sejam de ensino, pesquisa, extensão, artes, gestão ou áreas afins. O estudante deve estar cursando a partir do segundo semestre da graduação, não pode ser possível concludente no semestre 2024.1 e deve comprovar matrícula em todas as disciplinas obrigatórias do semestre.

Os beneficiários devem utilizar as 12 horas semanais reservadas à bolsa para participar de um projeto ou se dedicar de maneira mais organizada e guiada às suas atividades de estudos. A bolsa terminará em 31 de dezembro de 2024, sem possibilidade de prorrogação.