Uece abre inscrições para vestibular 2022.2; veja detalhes

A Universidade Estadual do Ceará (Uece) abriu inscrições nesta quarta-feira (30) para o Vestibular 2022.2. Realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site, as inscrições seguirão abertas até o dia 11 de abril.

Ao todo, 1.974 vagas estão disponíveis, das quais 1.196 são para os cursos da Uece em Fortaleza e 778 aos que funcionam em unidades do interior do Estado. Estas ficam localizadas nos municípios de Quixadá, Limoeiro do Norte, Itapipoca, Iguatu e Crateús.

A taxa de inscrição é de R$ 140 e a ficha eletrônica junto do Documento de Arrecadação Estadual (DAE) poderá ser gerado até as 23h59 do dia 11 de abril.

Provas

Após o período de inscrições, as provas da primeira fase acontecerão no dia 1º de maio, enquanto as provas da segunda fase serão realizadas em 22 e 23 de maio, domingo e segunda-feira, respectivamente.

Na primeira fase, será aplicada a prova de Conhecimentos Gerais, com as três áreas de conhecimento. São elas:

Ciências Humanas: Filosofia, Geografia, História e Sociologia

Ciências da Natureza e Matemática: Biologia, Física, Matemática e Química

Linguagens e Códigos: Educação Física, Língua Estrangeira (Espanhol, Francês ou Inglês) e Língua Portuguesa.

Já na segunda fase, será necessário passar pela prova de Redação e outras três Específicas, que seguem o curso escolhido pelo candidato.

Serviço

Vestibular Uece 2022.2

Inscrições pelo site: www.uece.br/cev.

Até o dia 11 de abril.

