Torre de energia eólica pega fogo em Aracati, no Litoral do Ceará; veja vídeo

Uma torre de energia eólica do Complexo Eólico de Aracati, no litoral leste do Ceará, pegou fogo, na noite dessa terça-feira (29). As chamas assustaram moradores da praia de Canoa Quebrada, que registraram o momento em vídeos.

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) da região de Aracati foi acionado e isolou a área. Segundo o subtenente Antonio Regis Guedes Nobre, o fogo teve início na turbina do aerogerador, que tem cerca de 80 metros de altura, danificando uma das pás.

O equipamento pertence à empresa CPFL Renováveis. Em nota, a companhia afirmou ter identificado imediatamente o incidente e enviado uma equipe para tomar todas as medidas de segurança cabíveis.

"O incêndio durou cerca de duas horas. Não houve feridos e a torre não corre risco de queda. A CPFL Renováveis já iniciou as investigações para apurar as causas do incêndio", disse a empresa.