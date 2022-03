Mulher 'se agarra' a carro em movimento após flagrar traição de companheiro em Fortaleza; veja vídeo

Uma mulher foi registrada "agarrada" ao capô de um carro em movimento, nessa terça-feira (29), próximo ao Terminal de integração de Messejana, em Fortaleza. A ação foi provocada após ela ter flagrado o companheiro com outra mulher no interior do veículo.

Veja vídeo:

Passageiros que estavam no local filmaram o episódio e compartilharam nas redes sociais. Nas imagens, é possível observar que a moça é carregada pelo automóvel enquanto se segura na estrutura. Em outro trecho da gravação, ela parece tentar agredir alguns dos passageiros que estavam no interior do carro.

O tumulto chamou a atenção de uma equipe da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) que trafegava próximo ao terminal. Segundo a assessoria de comunicação da corporação, os agentes cogitaram que a ação poderia se tratar de um roubo e então decidiram averiguar.

Ao conversarem com os envolvidos, os servidores confirmaram que a mulher teria flagrado o parceiro a traindo com outra pessoa no interior do automóvel. Após agentes de segurança realizarem uma mediação de conflito, os envolvidos cessaram a confusão.

Ainda conforme a assessoria da GMF, o episódio não foi registrado como uma ocorrência.