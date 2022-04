Três bairros de Fortaleza devem receber obra de esgotamento sanitário; veja quais

Os bairros Conjunto Palmeiras, Planalto Palmeiras e Jangurussu, em Fortaleza, devem receber o início da implantação da rede de esgotamento sanitário, uma obra que, de acordo com o Governo do Estado, contará com um investimento de R$ 91 milhões. A solenidade de assinatura de ordem de serviço ocorreu neste sábado (9), com a presença da governadora Izolda Cela (PDT).

"Essa obra vem exatamente para atender uma demanda forte da população. Eu quero registrar a importância das lideranças comunitárias e dos movimentos sociais porque nós sabemos muito bem da força e da dedicação que eles têm pela comunidade e no trabalho por obras desse tipo", disse a governadora.

57 km Ao todo, ainda segundo informações do governo, quase 57 km de tubulação de rede coletora devem ser instalados em partes dos três bairros.

Além disso, também serão alocadas quatro estações elevatórias e uma estação de tratamento, como parte da ação para melhoria da rede de esgotamento.

De acordo com o Secretário Executivo de Saneamento do Governo do Estado, Paulo Lustosa, a obra faz parte de um planejamento iniciado ainda no governo de Camilo Santana (PT), com continuidade na administração de Izolda.

Lustosa salientou ainda que, em breve, será lançado um edital de parceria público e privada, que irá implementar em Fortaleza um plano no qual, até 2033, toda a Capital estará como saneamento básico construído, atendendo ao Marco do Saneamento.

O prefeito José Sarto (PDT) destacou a parceria entre Governo do Estado e Prefeitura de Fortaleza, e destacou um recente encontro que teve com Izolda Cela, no Palácio da Abolição.

"Nós temos um programa Juntos Por Fortaleza, nós estivemos juntos e vamos sentar mais uma vez, refedinir prioridades e a chuva pegou umas áreas, alagou outras. Vamos ver se as prioridades são as mesmas", disse o chefe do Executivo.