Em apenas 8 dias, Fortaleza já registra mais chuva que todo abril do ano passado

Em apenas oito dias, Fortaleza já registrou mais chuva que todo o mês de abril do ano passado. Entre os dias 1º e 8 deste mês, a Capital cearense concentrou 214 milímetros ante a 137,8 mm observados em abril de 2021.

Este início de abril também já concentra 60,2% de toda média histórica para o período, que é de 355,2 mm. Os dados foram extraídos nesta sexta-feira (8) do portal da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

O índice atual é maior, ainda, do que o registrado em abril dos anos de 2013 e 2012. Nesta década, Fortaleza só contabilizou chuvas acima da média, no mês de abril, em duas oportunidades, 2020 e 2019.

Diante das atuais previsões de continuidade da pluviometria para a Capital cearense, abril deste ano tem tendência de superar a normal climatológica para o período.

Bons volumes

Não é apenas o mês de abril que tem tido registro de chuvas volumosas em Fortaleza. Janeiro e março fecharam com bons índices, tendo apenas fevereiro pluviometria abaixo da média, assim como foi observado em todo o Estado.

As precipitações do primeiro mês de 2022 ficaram mais que o dobro (156%) acima da normal climatológica para o período. Naquele mês, choveu 300,6 mm, enquanto a média para janeiro é de 117,1 milímetros.

Legenda: Este início de abril também já concentra 60,2% de toda média histórica para o período, que é de 355,2 mm Foto: Fabiane de Paula

Já no mês passado, a Funceme contabilizou o acumulado de 638,4 mm, o que representa quase o dobro (97%) da média para o mês, que é de 324,1 milímetros.

A soma pluviométrica deste início de ano coloca a Capital cearense no posto de cidade com o maior volume médio acumulado de chuvas, no Estado, até agora. Entre janeiro e abril, já choveu 1302,8 milímetros. Em seuquência surgem os municípios de Palmácia (1230,2 mm) e Eusébio 1106 milímetros.

Previsão

Para este fim de semana, a previsão é de mais chuvas não apenas em Fortaleza, mais em todas as macrorregiões do Estado, "sendo isolada no Cariri, sul da Jaguaribana e do Sertão Central e Inhamuns".

No domingo, dia 10, o órgão prevê "céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões".