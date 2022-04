Nova flexibilização do uso de máscaras no Ceará será avaliada, anuncia Izolda Cela

O Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia analisará, na próxima semana, possível nova flexibilização do uso de máscaras no Ceará. O anúncio foi feito pela governadora Izolda Cela, em suas redes sociais, na tarde desta sexta-feira (8).

Para a avaliação, o Comitê observará o comportamento dos números da Covid-19 no Estado, assim como a sequência da imunização.

Izolda Cela Governadora do Ceará "Precisamos avançar na aplicação da dose de reforço dos cearenses, que ainda não atingiu 60%".

Ainda nesta sexta, o Comitê realizou a reunião semanal de monitoramento da pandemia. "Os números seguem em queda em todo o Estado, e estamos acompanhando os índices de vacinação".

Buscando garantir que o Ceará continue avançando no combate à doença, Izolda pediu o apoio de todos os cearenses "para superarmos de vez essa pandemia", concluiu.

Máscaras em lugares abertos

Desde o dia 21 de março, o uso de máscaras de proteção contra a Covid-19 passou a ser facultativo em ambientes abertos em todo o território cearense. O anúncio foi dado pelo ex-governador, Camilo Santana, ainda no dia 18 do mesmo mês.

Apesar disso, a obrigatoriedade do uso continuou para lugares fechados e no transporte público, segundo o Governo do Estado. A medida foi acatada durante reunião do Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia.