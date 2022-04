Izolda Cela assume o Governo do Ceará neste sábado (2); acompanhe a cerimônia

A cerimônia de posse de Izolda Cela (PDT) como governadora do Ceará ocorre na tarde deste sábado (2). Sessão extraordinária da Assembleia Legislativa no Ceará está programada para às 15h30. Na solenidade, será lida a carta de renúncia de Camilo Santana (PT) ao cargo de governador - já publicada no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (1º). Logo após, será realizada sessão solene para o compromisso e posse de Izolda Cela como chefe do Executivo estadual.

Na sequência, Izolda Cela e os parlamentares estaduais seguem para o Palácio da Abolição, onde, a partir das 17 horas, ocorre a cerimônia de transmissão do do governador Camilo Santana para Izolda Cela.

É possível acompanhar a posse por meio do perfil da Assembleia Legislativa do Ceará no Youtube:

Os eventos também serão transmitidos pela TV Assembleia (canal 31.1) e FM Assembleia (96,7MhZ) e YouTube da TV Assembleia.

Primeira mulher governadora

Nascida e crescida em Sobral, na Região Norte do Ceará, Izolda Cela é a primeira mulher a efetivamente governar o Ceará. Eleita vice-governadora, ela assume o cargo por conta da renúncia de Camilo Santana (PT) ao cargo de governador para se viabilizar como possível candidato ao Senado em 2022.

Secretária de Educação do governo de Cid Gomes nos dois mandatos, Izolda concorreu pela primeira vez a um mandato eletivo em 2014, quando foi eleita vice-governadora junto de Camilo Santana - chapa que foi reeleita em 2018.