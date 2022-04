Izolda Cela é recebida por deputadas em cerimônia de posse na Assembleia Legislativa

Três das cinco deputadas da Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE) ficaram na linha de frente da recepção da nova governadora do Ceará, Izolda Cela (PDT), na chegada para cerimônia de posse no Legislativo. Érika Amorim (PSD), Augusta Brito (PT) e Aderlânia Noronha (SD) ficaram à frente dos deputados e foram as primeiras a cumprimentar Izolda.

Estão ausentes no evento as deputadas da oposição Fernanda Pessoa (União Brasil) e Dra. Silvana (PL).

Izolda chegou à Assembleia acompanha do esposo, Veveu Arruda, ex-prefeito de Sobral, e percorreu a entrada do prédio do Poder Legislativo, na tradicional revista da tropa. No plenário, ocorrerá a cerimônia de posse. Pouco antes, foi lida a carta de renúncia do agora ex-governador Camilo Santana (PT), que não participa deste momento da cerimônia.

