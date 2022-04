"Ações de prevenção precisam ser fortes", diz Izolda Cela sobre gestão da segurança pública

Após ser empossada como governadora do Ceará, Izolda Cela (PDT) falou sobre uma das áreas que enfrenta mais críticas no Estado: a segurança. Ela ressaltou a necessidade de fortalecimento das ações de prevenção como forma de conseguir vencer a problemática no Ceará.

A governadora falou sobre o Ceará Pacífico, iniciativa do governo estadual que esteve sob gestão da vice-governadoria durante os mandatos do ex-governador Camilo Santana (PT), e que tem como um dos focos ações de prevenção.

Izolda Cela Governadora do Ceará "Temos que olhar para aquelas ações que têm potencial de prevenção social da problemática da violência, porque senão vamos ficar sempre enxugando gelo. Essas ações de prevenção precisam ser fortes, ter o seu lugar na programação do Estado".

Em coletiva de impressa após sessão solene de posse na Assembleia Legislativa, Izolda destacou ainda o trabalho feito pelo Executivo estadual durante os últimos anos. "É uma problemática complexa e que o governo vem trabalhando fortemente em ações de melhoria em todas as áreas para termos, cada vez mais, uma condição mais qualificada de vencer o problema", disse Izolda.

Eleições 2022

Izolda Cela assumiu o Governo do Ceará após renúncia de Camilo Santana, que tinha até este sábado (2) para se descompatibilizar do cargo para concorrer a uma vaga ao Senado Federal em outubro.

Uma das pré-candidatas do PDT à sucessão do petista, Izolda Cela preferiu não falar sobre a possibilidade de concorrer a reeleição para o governo estadual.

Izolda Cela "Toda a minha energia, toda a minha atenção está voltada para cumprir minha obrigação que é trabalhar pelo povo cearense. Temos agenda vigorosa de entregas a fazer fruto de um trabalho de planejamento que vinha sendo feito".

Ela disse que eventuais mudanças no primeiro escalão do governo ocorrerão apenas "em função de alguma necessidade", mas, sob o futuro da gestão, disse que "sempre temos o que melhorar. "Sempre temos o que melhorar. Temos desafios e correções de rota são algo que, com certeza, eu e nossa grande equipe estaremos atentos", ressaltou.