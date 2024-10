Tremor de terra é registrado em Cascavel, no Ceará, com magnitude de 1.6 mR

Um tremor de terra de magnitude de 1.6 mR foi registrado nesta segunda-feira (7) no município de Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza. A atividade sísmica ocorreu às 6h32, mas, até o momento, não foram divulgados relatos de moradores da região que tenham sentido o tremor. As informações são do Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

Legenda: LabSis confirmou atividade sísmica Foto: LabSis/UFRN

Segundo o próprio LabSis/UFRN, o último tremor de terra no estado do Ceará também foi registrado no município de Cascavel. A ocorrência teria sido no dia 06 de outubro deste ano, quando um sismo de magnitude 1.8 mR (sigla que indica a escala de magnitude no Brasil) atingiu a região por volta das 2h42.

Probabilidade de eventos sísmicos

Em maio deste ano, um estudo do laboratório em questão apontou cerca de 50% de probabilidade de ocorrerem terremotos de magnitude de até 5.1 na escala Richter em uma "janela de tempo de exposição" de 50 anos.

A cidade de Cascavel, inclusive, também apareceu no mesmo estudo, assim como a cidade de Palhano. As duas podem registrar, segundo a análise, tremores de magnitude até 4.7 na mesma escala.

A pesquisa foi realizada pesquisadores da UFRN e do Instituto de Geofísica da Academia de Ciências da Polônia, publicada na revista científica Cell.