Trecho da Av. Sargento Hermínio, em Fortaleza, será bloqueado para requalificação viária

A Avenida Sargento Hermínio, em Fortaleza, que está em obras de requalificação viária, terá um bloqueio parcial entre as ruas Gilberto Câmara e Raquel Holanda a partir desta quinta-feira (15). A intervenção tem duração prevista de 210 dias e será apoiada por agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC).

O trecho isolado permitirá a continuidade dos serviços de construção de rede de drenagem, calçadas e nova pavimentação com piso intertravado. A obra, executada pela Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf), já está com 47% de seus serviços feitos.

Desvios

De acordo com a Seinf, os desvios indicados para condutores que seguem na av. Sargento Hermínio são os seguintes: entrar à direita na Rua Raquel Holanda, à esquerda na Rua Raimundo Correia, à esquerda na Rua Pompeu Cavalcante e à direita retornando à Av. Sargento Hermínio.

Legenda: A AMC atuará na região para auxiliar nos desvios do trânsito Foto: Reprodução/Prefeitura de Fortaleza

O itinerário de três linhas de ônibus também foi alterado por conta das obras. As linhas 074 – Antônio Bezerra/Unifor e 220 – Av. Sargento Hermínio seguem o desvio proposto pela AMC (ver acima).

A linha 108 – Santa Maria/ Bairro Ellery/Centro terá o seguinte trajeto: Rua Eretides Martins, Av. Sargento Hermínio, Rua Raquel Holanda e rua Raimundo Correia. Após esses pontos, seguirá seu trajeto usual.

Requalificação

Orçada em cerca de R$ 25 milhões, a obra tem previsão de conclusão no primeiro semestre do próximo ano. A intervenção consiste na duplicação da avenida Sargento Hermínio, no ponto desde a Av. Padre Anchieta até a Rua Olavo Bilac, em um total de 1,5 km de extensão.



Já foram concluídos os seguintes serviços: parte do alargamento da via, com instalação de piso intertravado, novas calçadas, remanejamentos de postes de iluminação, além de galerias de drenagem.

Na primeira etapa, cerca de 1 km de via já foi urbanizado, em dois trechos: o primeiro, entre a Av. José Jatahy e a Rua Padre Anchieta, e o segundo, entre a Rua Olavo Bilac e a Av. Dr. Theberge. Com a conclusão, foi liberado um novo acesso ao Shopping RioMar Kennedy.

Ao fim da requalificação, serão 2,5 km de via totalmente urbanizada.

