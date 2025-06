Tráfego é parcialmente liberado na Av. Santos Dumont após conclusão de trecho de obra no Metrofor

A Avenida Santos Dumont, no trecho entre as ruas Nunes Valente e Tibúrcio Cavalcante, no bairro Aldeota, voltou a ter tráfego de veículos neste sábado (21), após período de interdição devido às obras da Linha Leste do Metrô de Fortaleza. A informação foi divulgada pela Secretaria da Infraestrutura do Ceará (Seinfra), responsável pela coordenação dos trabalhos.

Segundo o órgão, foi liberada uma faixa no sentido Centro/Papicu, o que permite a retomada parcial da circulação de veículos na região.

Legenda: Segundo a Seinfra, foi liberada uma faixa no sentido Centro/Papicu, o que permite a retomada parcial da circulação de veículos na região. Foto: Divulgação/Seinfra

A reabertura ocorre com o apoio da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), que ficará responsável por orientar motoristas e pedestres durante a operação. Semáforos foram instalados nos cruzamentos com as ruas Nunes Valente e Tibúrcio Cavalcante para garantir a fluidez e a segurança no tráfego.

O trecho liberado corresponde ao local onde está sendo construída a futura Estação Nunes Valente, que será totalmente subterrânea.

Ainda conforme a Seinfra, as ações para a liberação parcial foram executadas pelo Consórcio FTS, empresa responsável pela construção da Linha Leste, e incluíram o deslocamento de postes e da rede elétrica, além da sinalização de trânsito e alinhamentos com áreas privadas da região.

Sobre a Linha Leste do Metrofor

A Linha Leste do Metrô de Fortaleza é a primeira linha de metrô 100% subterrânea do Nordeste, e promete transformar a mobilidade urbana da capital cearense. Quando estiver em operação, terá capacidade para transportar cerca de 150 mil passageiros por dia.

Na primeira etapa do projeto, o trajeto de 7,3 quilômetros ligará o Centro de Fortaleza ao bairro Papicu, passando por cinco estações: Tirol – Moura Brasil, Chico da Silva, Colégio Militar, Nunes Valente e Papicu.

O percurso completo deve ser feito em aproximadamente 15 minutos, de acordo com estimativa da Seinfra.

*Estagiária sob supervisão da editora Nayana Siebra