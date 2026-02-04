Topógrafo morre em acidente durante obra da Transnordestina

O topógrafo Wladerson Vasconcelos Mendes, de 36 anos, morreu após um acidente de trabalho ocorrido durante as obras da Transnordestina, no município de Quixeramobim, no Sertão Central do Ceará. O caso foi registrado na tarde de terça-feira (3), em um dos trechos do empreendimento ferroviário.

De acordo com informações repassadas por um familiar, que pediu para não ser identificado, Wladerson foi vítima de um atropelamento envolvendo uma máquina utilizada na obra. Ele sofreu ferimentos graves e morreu ainda no local.

O Departamento Pessoal da Marquise, empresa responsável pela execução do trecho, entrou em contato com a família, prestou as primeiras orientações e ofereceu assistência inicial após o ocorrido.

Dois tios do trabalhador se deslocaram até o local do acidente para acompanhar os procedimentos de liberação e translado do corpo.

O velório ocorre com missa de corpo presente na Igreja de Santo Antônio de Aracatiaçu, distrito de Sobral, às 16h. O sepultamento está previsto para o cemitério Santo Antônio, na mesma localidade.

Construtora lamentou ocorrido

Em nota à imprensa, a construtora lamentou a morte do trabalhador e informou que adotou, desde o primeiro momento, todos os protocolos previstos para situações dessa natureza, além de prestar amparo à família.

A empresa destacou ainda que atua na obra da Transnordestina há mais de dez anos e que, ao longo desse período, mais de seis mil operários passaram pelo empreendimento, sendo este o primeiro acidente fatal registrado.

Veja nota completa:

"A construtora lamenta a ocorrência registrada na obra da Transnordestina nesta terça-feira (03) e se solidariza com os familiares e amigos da vítima. Desde o primeiro momento, foram adotadas todas as providências cabíveis, com o imediato acionamento dos protocolos previstos e o amparo à família.

A construtora conduz a obra há mais de dez anos e, ao longo desse período, mais de seis mil operários já atuaram no empreendimento, sendo este o primeiro acidente fatal registrado. A empresa reforça seu compromisso permanente com os treinamentos, a segurança e a fiscalização, com foco na proteção e na integridade de todos os profissionais envolvidos".