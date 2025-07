Tom Welling e Erica Durance, de Smallville, são atrações no Sana 2025 parte 2

O Sana 2025 parte 2 tem duas estrelas de peso confirmadas: Tom Welling e Erica Durance, os eternos Clark Kent e Lois Lane da série Smallville, fenômeno global dos anos 2000. O evento, que acontece de 18 a 20 de julho, no Centro de Eventos do Ceará, promete uma edição histórica com a presença dos intérpretes do casal mais icônico da DC Comics na televisão. Os ingressos já estão à venda e a expectativa é de casa cheia.

Ao reunir os fãs de Smallville com Tom Welling e Erica Durance, o evento prepara uma experiência única para o público. “Além do painel especial com os atores, os fãs poderão viver momentos inesquecíveis com sessões de autógrafos, meet & greet, fotos e até selfies — tudo pensado para reacender a emoção de quem acompanhou a série nos anos 2000”, destaca Daniel Braga, diretor-Presidente da Fundação Cultural Nipônica Brasileira (FCNB), organizadora do Sana.

Durante 10 temporadas, Smallville conquistou uma legião de fãs ao mostrar os dilemas de um jovem Clark Kent até se tornar o lendário Superman. Erica Durance entrou na série a partir da quarta temporada, dando vida a uma Lois Lane moderna, destemida e carismática, que conquistou tanto o protagonista quanto o público. A dupla é considerada até hoje uma das mais marcantes adaptações dos personagens para a TV.

“A escolha de Tom Welling e Erica Durance foi motivada por uma feliz coincidência de timing e estratégia. Em 2025, o personagem Superman volta a ganhar destaque mundial com a estreia de um novo filme, o que resgata o carinho e a nostalgia em torno da série Smallville, onde Tom e Erica marcaram gerações como Clark Kent e Lois Lane”, avalia Daniel Braga.

A presença dos atores no Sana reforça o prestígio do evento como o maior festival de cultura geek e pop do Norte/ Nordeste. Além de Tom Welling e Erica Durance, o Sana 2025 já conta com um line-up de peso para celebrar seus 25 anos. Entre os nomes confirmados estão Lucas Inutilismo, Diogo Defante, o cantor japonês Ayumi Miyazaki — intérprete de clássicos de Digimon —, os youtubers Muca Muriçoca e Mateus TET, além dos dubladores de Demon Slayer, Adrian Tatini, Daniel Figueira e Dláigelles Silva.

Os ingressos para o Sana 2025 parte 2 estão disponíveis no site oficial do evento e em pontos físicos credenciados. A organização recomenda que o público garanta sua entrada com antecedência, especialmente para atividades com vagas limitadas, como meet & greet e sessões especiais com os atores.

Sana 2025

Data: 18, 19 e 20 de julho de 2025

Local: Centro de Eventos do Ceará – Fortaleza (CE)

Os ingressos estão à venda no site:portalsana.com.br

Instagram: @sana_fcnb