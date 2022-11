Todas as cidades cearenses estão em alerta para risco de chuvas e ventos fortes; veja lista

Pela primeira vez desde o fim da pré-estação chuvosa, em julho, o Ceará tem todas as 184 cidades em alerta para o risco de chuvas e ventos fortes. Deste total, 130 estão inclusas no aviso de nível 2 - em uma escala que vai até 3 - que aponta para a possibilidade de precipitações acima dos 100 milímetros e rajadas de ventos que podem atingir 100km/h.

Já nas 54 cidades onde o grau de severidade do alerta está no nível 1, as chuvas podem ser de até 30 milímetro por hora ou 50 mm/dia, além de ventos intensos de até 60 km/h.

O aviso foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta segunda-feira e tem validade até amanhã, dia 8, às 10 horas. No entanto, a depender das condições climáticas, o alerta pode ser renovado. Neste início de novembro, o órgão já emitiu 5 alertas - em quatro vezes a previsão de chuvas fortes se confirmou.

Os avisos do Inmet são divididos em três níveis de severidade, sendo o primeiro deles o de grau 1 ou 'perigo potencial'; o segundo, de grau 2, também chamado de 'perigo'; e, por fim, o grau 3 ou 'grande potencial'. Para este último nível, ainda não houve nenhum alerta no Ceará neste ano.

Perigo Potencial: Cuidado na prática de atividades sujeitas a riscos de caráter meteorológico. Mantenha-se informado sobre as condições meteorológicas previstas e não corra risco desnecessário. Perigo: Mantenha-se muito vigilante e informe-se regularmente sobre as condições meteorológicas previstas. Inteire-se sobre os riscos que possam ser inevitáveis. Siga os conselhos das autoridades. Grande Perigo Grande Perigo: Estão previstos fenômenos meteorológicos de intensidade excepcional. Grande probabilidade de ocorrência de grandes danos e acidentes, com riscos para a integridade física ou mesmo à vida humana.

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) também prevê chuvas nesta terça-feira. A tendência, conforme o órgão, é de continuidade de fortes chuvas no Ceará, com exceção do Litoral de Fortaleza, nas quais as precipitações devem ser passageiras e de baixo volume.

Terça-feira (7): chuva isolada na Ibiapaba, no Sertão Central e Inhamuns, no Cariri e na Jaguaribana. "Nas demais regiões, há baixa possibilidade de chuva isolada".

Quarta, dia 9: baixa possibilidade de chuva isolada na faixa litorânea, no Maciço de Baturité e na Ibiapaba.

