Terra de ícones da Música Popular Brasileira, Iguatu completa 170 anos; conheça história da cidade

Emancipada politicamente em 25 de janeiro de 1853, Iguatu completa hoje 170 anos. Cidade-polo do Centro-Sul cearense, o Município se destaca nos setores econômico e de prestação de serviços. É, ainda, berço de filhos ilustres como Humberto Teixeira, Evaldo Gouveia e o internacional maestro Eleazar de Carvalho, ícones da Música Popular Brasileira.

A cidade que hoje conta com pouco mais de 100 mil habitantes, conforme mais recente Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), foi colonizada por portugueses.

O memorialista Francisco de Paula Silva explica que a cidade, então na condição de povoado, era habitada por índios. "Quando os colonizadores chegaram, trazendo escravos, eles iniciaram um processo de apropriação do local", diz.

O primeiro nome dado ao local foi "Venda". Segundo De Paula, era uma referência os escambos da época. Ainda na condição de povoado, Iguatu recebeu os nomes de Missão da Telha; Sítio da Telha, Capela da Telha e Matriz da Telha. Mas, por qual razão a persistência do "Telha"? O memorialista explica.

Curiosidade: Iguatu serviu de cenário de um filme premiado em várias categorias, "O Céu de Suely," que conta uma estória real de uma garota abandonada por seu namorado em São Paulo, que volta a morar em sua cidade natal, Iguatu.

"O local tinha muita oferta de argila. Riqueza essa que se estende até os dias atuais, com diversas fábricas de tijolos, telhas e afins. Então, diante dessa grande disponibilidade de barro, telhas de grande tamanho eram fabricadas no vilarejo. Daí surgiu o nome Telha, que acompanhou o progresso do local", detalha.

Legenda: No centro da cidade, Iguatu possui a 'Lagoa da Telha', um pequeno lago que no passado assegurou o abastecimento de água para as famílias, animais e a agricultura Foto: Arquivo

Ao ser elevada a categoria de Vila, o nome foi preservado, e a passou a ser chamado de "Telha". Chico de Paula, como o memorialista é conhecido, conta que, ao ser elevada, as localidades de Jucás e Saboeiro -- hoje municípios vizinhos à Iguatu se mostraram contrários.

Francisco de Paula Silva Memorialista Houve indisposição entre os vilarejos. Jucás, Saboeiro e Icó eram mais desenvolvidos e temiam que Iguatu pudesse crescer e ter protagonismo na região. Então os dois primeiros tentaram se opuser, o que não surtiu efeito. De fato, o temor deles se confirmou e Iguatu se desenvolveu bastante.

Em 1853, então, a vila foi emancipada e passou a adotar o nome atual: Iguatu, que se significa “Água Boa”. A ideia, ainda segundo De Paula, adveio dos colonizadores do Município, especialmente a boa qualidade de suas águas, "e também porque o nome se assemelha com Rio Bom, cidade da região Norte, de onde migraram grande parte dos colonizadores".

Progresso

O memorialista afirma que Iguatu se desenvolveu diante do boom do ciclo de algodão no Ceará e devido a instalação da linha férrea, na metade do século XIX. A inauguração se deu, oficialmente, em 1910. "Iguatu tinha grande destaque na cultura do algodão. Quando se pega a produção de forma proporcional, era uma das maiores do Estado e isso impulsionou muito a economia da cidade", disse.

Mesmo com a queda do algodão -- à época chamado de "Ouro Branco" --, que viria a afetar todo o Estado, Iguatu soube aproveitar os tempos áureos e se consolidou como principal cidade da região Centro-Sul. Hoje o Município tem um guarda-chuva de 13 cidades da região.

Uma das referências é o Hospital Regional de Iguatu (HRI), unidade que detém a melhor estrutura da região Centro-Sul, contando, inclusive, com leitos de UTI.

Ilustres músicos

Os três mais ilustres filhos de Iguatu têm forte influência na música brasileira. O maestro Eleazar de Carvalho foi um dos mais notórios do Brasil e esteve no protagonismo das maiores orquestras do mundo, como a Orquestra de Boston, a Filarmônica de Viena, a Filarmônica de Israel e as mais importantes orquestras da França, Bélgica e Itália.

Legenda: Maestro, compositor e educador, Eleazar de Carvalho (1912-1996)

No Brasil, Eleazar foi diretor artístico e regente titular da Orquestra Sinfônica Brasileira, Sinfônica de Porto Alegre, Sinfônica Municipal de São Paulo, Sinfônica de Recife, Sinfônica da Paraíba e diretor artístico e regente titular da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo.

Legenda: Humberto ganhou notoriedade ao fazer parceria com Luiz Gonzaga Foto: Reprodução/Acervo

Humberto Teixeira, que ao longo de sua vida também se aventurou pela política, ocupando o cargo de deputado Federal, ganhou notoriedade ao fazer parceria com Luiz Gonzaga, um dos maiores expoentes da música brasileira. Foi Humberto Teixeira o autor da imortal canção “Asa Branca”.

Legenda: Evaldo Gouveia assinou 1.200 composições e teve 800 músicas gravadas por nomes da MPB Foto: Thiago Gaspar

Evaldo Gouveia também teve singular importância na Música Popular Brasileira (MPB). Diversos foram os interpretes de suas composições, como Angela Maria, Jair Rodrigues, Maysa, Gal Costa, Elba Ramalho, Ney Matogrosso, Cauby Peixoto, Fafá de Belém, Maria Bethânia, Zizi Possi, Agnaldo Timóteo, Ana Caroline e tantos outros. O músico e compositor morreu em 2020, vítima da Covid-19.

Onde fica?

Situado na região Centro-Sul cearense, Iguatu fica a cerca de 380 km de Fortaleza, Capital do Estado. A cidade pode ser acessada pela CE-060, CE-359, BRs-116 e 122.

