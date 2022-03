Telhado do galpão do Bloco Unidos da Cachorra desaba com chuva e uma mulher fica ferida

O teto do galpão do Bloco Unidos da Cachorra, grupo carnavalesco de Fortaleza, caiu devido à chuva intensa e deixou uma mulher ferida por volta de 11h deste sábado (26). Corpo de Bombeiros e Defesa Civil atuam no local para apurar as circunstâncias.

A vítima, de 49 anos, foi encaminhada de ambulância para o Instituto Dr. José Frota (IJF) onde foi avaliado edema na região frontal do crânio, laceração na face e provável fratura do punho esquerdo. A mulher está consciente.

Legenda: Atendimento foi realizado por Corpo de Bombeiros até a chegada do SAMU Foto: Divulgação

Além dela, outras duas pessoas passavam pelo local no momento do desabamento, mas não tiveram ferimentos. O galpão é usado para ensaios do grupo carnavalesco, mas não tinham membros presentes na ocasião.

“O espaço no momento não estava em uso por estar fora do horário de funcionamento do grupo. A polícia militar e o Corpo de Bombeiros já estão presentes no local para avaliar os danos”, informou a diretoria executiva do Bloco Unidos da Cachorra.

Legenda: Local foi isolado para averiguação da estrutura Foto: Divulgação

O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil de Fortaleza foram acionados, prestaram atendimento e isolaram a área que deve passar por análise técnica.

Noite de chuva intensa

Entre às 7h da manhã de sexta-feira (25) e às 7h deste sábado (26) Fortaleza registrou 74,3 mm de chuva, conforme monitoramento da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). A Capital teve pontos de alagamentos nas vidas com a chuva intensa.

Esse cenário acontece em um período de quadra chuvosa favorável: após fevereiro ter fechado o mês com chuvas quase 50% abaixo da média histórica no Ceará, o mês de março chegou com bons índices. As intensas e bem distribuídas precipitações têm sido constantes.

Tanto, que este mês conquistou uma importante marca. O dia 15 de março de 2022 foi o que o registrou chuva no maior número de cidades cearenses dos últimos 49 anos.

No intervalo de 24 horas, 181 dos 184 municípios do Ceará foram banhados pelas chuvas. Desde que a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) começou a monitorar os eventos pluviométricos, em 1973, isso nunca antes havia acontecido.

