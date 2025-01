Técnica de transplante capilar recupera autoestima de homens e mulheres com calvície

A calvície, ou alopecia, é uma condição que afeta milhões de homens e mulheres, provocando a perda progressiva de cabelo e deixando marcas que vão além da aparência. Mais do que uma questão estética, a queda de cabelo pode impactar profundamente a autoestima, desencadear inseguranças e até comprometer relacionamentos e o desempenho profissional. Nesse cenário, o transplante capilar não é apenas uma solução para recuperar os fios, mas também uma ferramenta de resgate da autoestima.

“O paciente que realiza o transplante capilar muda por completo a sua autoestima”, afirma o médico Dr.Lemuel Gomes (CRM-18172) , especialista em transplante capilar, com atuação em Fortaleza e São Paulo. “Não é só sobre o cabelo, é sobre realmente uma mudança de vida”, acrescenta o profissional, especializado na Técnica FUE (Follicular Unit Extraction), considerada a mais avançada da atualidade.

Com mais de mil pacientes operados, Dr. Lemuel explica que o procedimento consiste na retirada de folículos de uma área doadora – que pode ser a nuca, o peito ou a barba – para transplante nas regiões afetadas pela calvície. É um transplante de alta densidade, sem limite de folículos, o que proporciona resultados mais completos e naturais.

Legenda: Mais do que uma questão estética, a queda de cabelo pode impactar profundamente a autoestima. Foto: divulgação

O especialista ressalta os benefícios estéticos da técnica. “Uma das principais vantagens é o rejuvenescimento e a harmonização do rosto. Um paciente de 30 ou 40 anos que sofre com a calvície pode rejuvenescer até 10 anos após o transplante. Consegue-se efeitos incríveis de harmonização do rosto”, explica o médico.

O corretor de imóveis Marcos Leite, 38 anos, sofria com a queda de cabelo desde os 23 e decidiu fazer o transplante capilar com Dr. Lemuel. “No início (a calvície) não me atrapalhou tanto, mas com a idade avançado me prejudicou em algumas áreas, como em oportunidades de emprego, relacionamentos, confiança e muitas vezes ficava com a sensação de estar desarrumado o tempo todo”, relata o empresário. Após 45 dias da cirurgia, Marcos se diz satisfeito com o resultado. “Devolveu a minha dignidade e está saindo exatamente como me foi orientado”, destaca.

Um dos diferenciais da técnica FUE é a rápida recuperação – permitindo o retorno às atividades diárias em poucos dias –, a ausência de cicatrizes visíveis e o fato de não haver rejeição da área doadora.

Cuidados pós-transplante: o diferencial no resultado

Um dos pilares do sucesso no transplante capilar é o acompanhamento médico especializado. “Acompanhamos os pacientes por 12 meses após a cirurgia, utilizando terapias complementares como mesoterapia, alta frequência e medicamentos que otimizam os resultados”, detalha Dr. Lemuel.

Esses tratamentos ajudam a bloquear a queda, dilatar os vasos capilares e garantir a nutrição adequada na região operada, potencializando os resultados.

Legenda: Procedimento consiste na retirada de folículos de uma área doadora – que pode ser a nuca, o peito ou a barba – para transplante nas regiões afetadas pela calvície. Foto: divulgação

Contraindicações e alternativas de tratamento

De acordo com Dr. Lemuel Gomes, o que inviabiliza o transplante é não haver área doadora o suficiente, o que pode acontecer se a pessoa não bloquear a queda de cabelo. O médico explica que nos casos em que o paciente não está disposto a fazer cirurgia em um dado momento, mas precisa garantir que tenha área doadora no futuro, é feito um tratamento com exossomos. “São micro células colocadas dentro do coro cabeludo que aceleram muito esse processo de crescimento capilar e bloqueiam a queda”, explica.

Transformações que vão além da estética

Com o sucesso da técnica FUE, centenas de homens e mulheres têm recuperado não apenas os cabelos, mas também a confiança e a autoestima. “Eu tenho um paciente que depois do transplante capilar perdeu peso, emagreceu, casou. Com essa mudança de mentalidade, a autoestima vem atrelada a outras coisas”, observa Dr. Lemuel Gomes.

