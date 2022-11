Tartaruga é resgatada em praia de Amontada, no litoral do Ceará

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) realizou o resgate de uma tartaruga marinha, na Praia das Moitas, em Amontada, no fim da tarde dessa sexta-feira (4). Responsáveis por contatar a ajuda, os pescadores da região encontraram o animal em uma área de mangue.

Os bombeiros, que fazem parte da 5ª Companhia do 3º Batalhão de Bombeiros Militar (5ªCia/3ºBBM), deslocaram-se de Itapipoca, onde fica a sede da Companhia, até o local da ocorrência. Ao chegar, perceberam que a tartaruga possuía uma anormalidade nos olhos, e, provavelmente, é cega.

Reabilitação

O animal marinho, que mede 1,2 m e pesa aproximadamente 200 kg, foi levado para a ONG Eco Maretório. A instituição informou que a tartaruga está bastante debilitada, e que contatará a Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), para que o órgão possa transportá-la adequadamente até o centro de reabilitação da espécie em Areia Branca, no Rio Grande do Norte.

Enquanto o deslocamento não é feito, a tartaruga aguarda em uma caixa d'água e passará por uma série de avaliações clínicas.