Clínica de Surf Adaptado do Ceará abre inscrições gratuitas

As inscrições para a Clínica de Surf Adaptado do Ceará 2022 foram abertas nesta segunda-feira, dia 31 de outubro. A Clínica é uma realização da Secretaria do Esporte e Juventude do Estado do Ceará (Sejuv) em parceria com a Federação de Triathlon do Estado do Ceará (Fetriece).

O evento irá realizar ações de promoção, divulgação e inserção de conhecimento do esporte surfe adaptado, para paratletas com algum comprometimento físico, motor, cognitivo e ou intelectual, profissionais da saúde e público geral.

As aulas de Cadiee (Presencial) serão ministradas nos dias 21 e 22 de novembro e, no dia 3 de dezembro será a aula prática. Já o curso de Arbitragem Básica em Surfe (Presencial) será ministrado entre 30 de novembro à 02 de dezembro. A parte prática será realizada nos dias 3 e 4 de dezembro.

A programação completa, com os locais e horários das aulas, assim com as inscrições, está neste link.

Clínica de Surf Adaptado

A Clínica de Surf Adaptado do Ceará tem por objetivo fomentar o surfe adaptado no Estado e capacitar os interessados, desenvolvendo a modalidade para crianças, adolescentes, adultos, idosos com deficiência motora, intelectual e auditiva do Ceará.

O projeto visa garantir o direito ao esporte e lazer, promovendo a saúde, a qualidade de vida e o desenvolvimento local, através de curso de formação em caddie e arbitragem básica para dar suporte nas escolinhas de surfe.

