Talentos em Matemática: 3 alunos da rede pública do Ceará são escolhidos em projeto nacional

Identificar nas escolas públicas brasileiras jovens talentos com capacidade especial para o aprendizado da matemática. Desde 2017, um projeto da Fundação Getúlio Vargas (FGV), - prestigiada instituição de ensino superior - tem essa finalidade. Em 2023, três desses talentos foram descobertos na rede pública do Ceará, no município de Itapajé.

Assim, os alunos selecionados terão acesso a um reforço preparatório para o vestibular da FGV. Caso passem, cursarão a graduação de forma gratuita na instituição e terão uma bolsa de R$ 2.480,00. A finalidade do Projeto que é do Centro para o Desenvolvimento da Matemática e Ciências (CDMC) é justamente garantir oportunidades e estimular os jovens a seguirem nos estudos.

Os alunos Gabrielle Mussato, João Otávio Matos e Moisés Rocha estudam na Escola Estadual de Educação Profissional (EEEP) Adriano Nobre, em Itapajé, distante 125 km de Fortaleza. A professora de Matemática da Escola, Tyara Lima, explica que a “FGV já garimpa talentos para participar de seus cursos, busca sobretudo estudantes medalhistas em olimpíadas”.

Em 2023, explica Tyara, o cientista chefe da Educação (iniciativa do Governo do Estado), professor Jorge Lira, estabeleceu uma parceria com o professor Eduardo Wagner, da FGV, “possibilitando que estudantes destaque da rede pública cearense de ensino pudessem fazer a seleção para participar de um reforço estudantil”.

Desse modo, escolas da rede estadual participaram do processo seletivo cujo objetivo é ter acesso a um reforço em Matemática, Literatura, Redação e Português preparatório para o vestibular da FGV. Esse reforço é promovido pela própria instituição e ocorre de forma online.

Se passarem no vestibular da instituição, eles ingressarão em 2024 e além de cursarem a graduação de forma gratuita, receberão também uma bolsa.

Segundo Tyara, “a escola nunca cogitou a possibilidade até por se tratar de uma faculdade particular em outro estado. Esse projeto é novo”. A sensação, agora, explica ela, é de entusiasmo. “Ficamos muito felizes e estimulamos bastante esses estudantes a participarem desse programa que é novo para todos nós, mas que nos encheu de esperança de um futuro promissor para nossos discentes”, completa.

Conquista e oportunidade

O estudante João Otávio destaca que participar do projeto “é de uma imensa importância para todos nós enquanto estudantes, pois através dele, nós poderemos englobar cada vez mais conhecimento e aprendizado, bem como ter uma oportunidade única de direcionamento específico para a renomada FGV”.

Ele defende que é uma “enorme conquista” como aluno de escola pública, pois significa que “também se pode ter educação de qualidade acessível a todos”.

Gabrielle Mussato Estudante “Eu fiquei muito feliz porque eu senti que já foi uma grande vitória e me incentivou muito a participar do vestibular da Fundação. Sobre as aulas, eu acho que vai ser uma grande oportunidade porque conhecimento nunca é demais. E eu estou muito animada para começar”.

O outro estudante, Moisés Rocha, destaca que o sentimento é de gratidão tanto sobre o apoio familiar, quanto em relação à estrutura da escola.

Moisés Rocha Estudante “Avalio que esse processo de escolha da FGV é uma forma de democratizar a educação. Porque a gente sabe que a educação pública no Brasil é muito sucateada e quando temos oportunidade, por mais que não sejam tantas vagas, para as escolas públicas, é algo que democratiza um pouco mais a educação do nosso país”.

Seleção

Em 2023, a EEEP Adriano Nobre foi convidada a participar do processo seletivo com 10 estudantes. O critério de escolha dos estudantes da 3ª série foi o desempenho na avaliação Diagnóstica realizada pela Secretaria Estadual de Educação (Seduc).

A FGV tem cursos de graduação em Economia, Matemática Aplicada, Ciência de Dados e Inteligência Artificial, Direito, Administração, Ciências Sociais e Comunicação Digital.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil