Sexta-Feira Santa é feriado em 2023? Veja o que funciona em Fortaleza

A Sexta-feira Santa é considerada feriado nacional no Brasil. A data, tradição da Igreja Católica, marca a morte de Jesus na cruz.

Também chamada de sexta-feira da Paixão, a data ocorre sempre na sexta que antecede o domingo de Páscoa. A Semana Santa, onde cada dia tem um significado a partir do contexto bíblico, é o período em que os católicos celebram os mistérios da redenção de Cristo.

Neste ano, as celebrações católicas iniciaram no Domingo de Ramos, em 2 de abril, e seguem até domingo (9), dia da Páscoa.

Oficialmente, somente a sexta-feira (7) é feriado reconhecido pela União. Por isso, o funcionamento de serviços comerciais e públicos é impactado.

Veja o que abre e fecha nesta sexta-feira (7)

Supermercados

Os supermercados funcionam normalmente, conforme a Associação Cearense de Supermercados (Acesu).

Farmácias

As farmácias podem funcionar normalmente, segundo a Associação Brasileira das Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma). A decisão de abrir ou não pode variar conforme cada estabelecimento.

Bancos

Agências bancárias estarão fechadas. Funcionarão apenas os caixas eletrônicos.

Postos de combustíveis

Os postos de combustíveis funcionam normalmente, com horário mínimo de abertura de 6h às 22h.

Bares e restaurantes

Os restaurantes, bares, barracas de praia e similares podem funcionar normalmente, conforme o Sindirest. O horário de funcionamento varia de acordo com cada estabelecimento.

Lojas e comércios

Lojas e comércios estarão fechados, segundo o Sindicato do Comércio Varejista e Lojista de Fortaleza (Sindilojas).

Shoppings

Iguatemi

Lojas e quiosques: fechados

Praças, lojas e quiosques de alimentação e lazer: 10h às 22h

Restaurantes: 11h às 01h

Cinema: 13h às 22h

Supermercados: 7h às 22h

Lojas Americanas: 10h às 22h

Cactus Sports Park: 6h às 22h

Cobasi: 8h às 21h

Amo Vacinas: fechado

CLDO: fechado

Lotérica: fechado

Correios: fechado

Polícia Federal: fechado

Detran: fechado

Casa do Cidadão: fechado

RioMar Fortaleza

Lojas, quiosques e órgãos públicos: fechados

Praça de Alimentação: 10h às 22h

Espaço Gourmet/Boulevard: 12h às 22h

Game Station: 12h às 22h

Cinepolis: funcionando conforme programação

Lojas Americanas: 10h às 22h

Mercadinhos São Luiz: 10h às 22h

R2 Academia: 8h às 16h

Farmácias Pague Menos: 10h às 22h

Drogasil: 10h às 20h

RioMar Kennedy

Lojas, quiosques e órgãos públicos: fechados

Praça de Alimentação: 10h às 22h

Restaurantes Kina do Feijão Verde e Cervejaria Turatti: 10h às 22h

Planet Park: 10h30 às 22h

Cinepolis: funcionando conforme programação

Lojas Americanas: 10h às 22h

Mercadão São Luiz: 7h às 22h

Academia SmartFit: 8h às 14h

Farmácias Pague Menos: 8h às 22h

Extrafarma: 9h às 22h

Lavateria: 6h às 22h Del Passeo Lojas e quiosques: fechados.

Praça de Alimentação: 11h às 22h.

Day Play: 11h às 22h.

Cinema: a partir de 13h.

Caixa Econômica Federal: fechada.

Confidence Câmbio: fechada.

Lojas Americanas: 11h às 20h.

Mercadinho São Luiz: 7h às 22h

SEFIN e SEUMA: fechados.

Via Sorte Loteria: fechada. Shopping Benfica Lojas e quiosques: fechados (lojas Americanas, Kopenhague, Empório Brownie e Kicasquinha irão funcionar)

Praça de Alimentação: 11h 30 às 22h

Supermercado: 7h às 21h

Cinema: funcionando conforme programação Centro fashion Estará fechado

Lotéricas

As lotéricas estarão fechadas.

Correios

Agências estarão fechadas.

Central de Atendimento disponível no site e nos telefones 0800 725 7282, 0800 725 0100 e 3003 0100.

Enel

As lojas estarão fechadas.

A Comunicação de ocorrências segue no 0800 285 0196 ou pelo aplicativo Enel Ceará

Cagece

As lojas de atendimento estarão fechadas. O atendimento segue na Central de Atendimento (0800.275.0195) e no aplicativo.

Defensoria Pública

A Defensoria Pública funcionará em regime de plantão. Demandas da área cível serão atendidas na Sede da Defensoria Pública Geral sala do Núcleo do Idoso I. Já demandas da área criminal serão atendidas na Vara Privativa de Audiências de Custódia.

Metrô e VLTs

As linhas Sul, Oeste do Metrô e o VLT Parangaba-Mucuripe terão funcionamento em esquema especial no feriado. As linhas começam no horário normal, mas terminam um pouco mais cedo.

Os VLTs de Cariri e Sobral não operam. Usuários que utilizam o sistema para se locomover devem consultar a tabela das partidas dos trens no site do Metrofor.