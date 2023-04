Programação da Semana Santa: veja quando é feriado ou ponto facultativo no Ceará

A próxima sexta-feira (7) é considerada um feriado estadual. A data representa a Paixão de Cristo, quando Jesus morre crucificado. Os outros dias da Semana Santa, porém, demandam atenção, uma vez que não são feriados e pode haver ponto facultativo.

A quinta-feira (6), por exemplo, data que antecede a celebração da morte e ressurreição de Jesus, é ponto facultativo para todos os servidores públicos do Ceará. As escolas também terão ponto facultativo. Não haverá aulas de quinta até domingo (10).

A Prefeitura de Fortaleza foi procurada pelo Diário do Nordeste, mas ainda não confirmou como se haverá ponto facultativo na quinta.

No domingo, dia 10 de abril, a Igreja Católica celebra a Páscoa, data representada pelo dia da ressurreição de Cristo. A comemoração não é feriado.

O que é ponto facultativo?

O ponto facultativo normalmente ocorre próximo a feriados obrigatórios pela Legislação, sendo uma data liberada por decreto publicado no Diário Oficial. Nessa ocasião, as empresas privadas escolhem se irão suspender as atividades ou não no dia, já que elas não possuem a obrigação de fazer essa dispensa.

O QUE FUNCIONA NESTA QUINTA-FEIRA (06) NO CEARÁ

EDUCAÇÃO

Na Rede Estadual de ensino e também nas unidades privadas, as escolas estarão fechadas a partir da quinta-feira (6), com o retorno na segunda (10).

BANCOS

O Sindicato dos Bancários informou que as agências bancárias terão expediente normal, nesta quinta-feira (6).

CORREIOS

As agências dos Correios terão funcionamento normal durante a quinta-feira (6). Contudo, elas estarão fechadas e não haverá atendimento nas agências dos Correios, na próxima sexta-feira (7). No Sábado de Aleluia (8), haverá o funcionamento das agências que atendem normalmente aos sábados. Neste dia, também será realizada atividades de entrega.

DEFENSORIA PÚBLICA

A Defensoria Pública terá ponto facultativo aos defensores públicos, servidores, colaboradores e estagiários da instituição em todo o expediente na quinta-feira Santa (6). No Sexta-feira da Paixão (7) também será feriado na Instituição.

Contudo, entre os dias 6 a 9 de abril, defensores públicos, atuantes em todo o Estado, trabalharão em esquema de plantão para atender os casos mais urgentes relacionados às áreas de infância e juventude, saúde e criminal.

Em Fortaleza e no Interior, o plantão para ocorrências criminais será de 8h às 14h em todos os dias do feriado, incluindo o sábado (8) e o domingo (9).

CAGECE

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) informou que funcionará em regime de plantão durante o feriado da Semana Santa, nesta quinta-feira (6) e sexta-feira (7), para manutenção das redes de água e esgoto em Fortaleza e no interior do Estado.

Já as lojas de atendimento funcionarão normalmente na quinta-feira (6) e estarão fechadas na sexta-feira (7) e no sábado (8), para a loja da Parangaba.

O funcionamento será retomado na segunda-feira (10). Para o atendimento nas lojas da Cagece, é necessário realizar o agendamento prévio através do site da companhia (www.cagece.com.br).

O órgão também orienta que os cliente que necessitem de atendimento durante o feriado podem utilizar os meios digitais. Por meio dos canais disponíveis, como a Central de Atendimento (0800.275.0195), o aplicativo Cagece App (disponível para Android e iOS) ou por meio da Gesse, assistente virtual que atende no portal da Cagece.

ENEL

A Enel informou que terá funcionamento normal na quinta-feira (6). A distribuidora manterá as equipes operacionais atuando normalmente durante todos os dias do feriado, Sexta-Feira Santa, Sábado de Aleluia e Domingo de Páscoa.

O esquema envolve também a área de atendimento ao cliente, que funcionará com a Central de Relacionamento (0800.285.0196), 24h por dia, oferecendo todos os serviços da companhia. O cliente também pode entrar em contato com a distribuidora por meio das redes sociais Facebook e Twitter, pelo app Enel Ceará e também enviado um “Olá” para o WhatsApp (21) 99601-9608.

Já as lojas de atendimento da capital estarão fechadas entre sexta(7) e domingo (10). O funcionamento será retomado na segunda-feira (10).

