Série Arena da Vida mostra histórias de superação no esporte

O sonho de fazer carreira no futebol leva muitos atletas a irem além das próprias fronteiras, ficando distantes da família, mas cada vez mais perto do objetivo. Esta é a história dos jogadores da Associação Desportiva e integrativa Jesus é o Caminho (Adijec), personagens principais da série Arena da Vida, que será veiculada nesta quinta, às 12h, no Programa Jogada Primeiro Tempo, da TV Diário e Rádio Verdinha.

Jogadores como Rian Costa, de Campina Grande (PB), Jhonatan Renan, de Peritoró (MA), Kauan Texeira, de Itapipoca (CE), Daniel, de Serra (ES) e Renan Barros, de São Luís (MA) relatam como suas vidas foram transformadas pelo futebol e o que esperam alcançar.

Busca de valorização profissional e oportunidade de crescimento são os principais motivos para eles começarem essa história no Ceará, na categoria sub-17. “No meu estado tem atletas de qualidade, mas não são valorizados. As oportunidades são escassas”, observa Rian Costa.

É na Areninha do Aracapé, no Grande Mondubim (Regional V), que os jovens treinam diariamente. O projeto atua sem fins lucrativos há 12 anos e assiste os atletas não só na formação profissional, mas também no apoio à moradia. O episódio mostra um pouco da rotina de treinos e a realidade de meninos que estão buscando um sonho profissional.

Projeto Arena da Vida

Com o objetivo de mostrar a importância da prática esportiva na vida de jovens e no desenvolvimento de comunidades da capital cearense, a série Arena da Vida tem apresentado histórias de superação, vivenciadas em Areninhas de Fortaleza. Ao todo, serão 10 episódios, exibidos de segunda a sexta, na programação do Jogada 1º Tempo na TV Diário e Verdinha. O projeto é realizado pelo Sistema Verdes Mares e conta com apoio da Prefeitura Municipal de Fortaleza.

