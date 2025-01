Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (13/1)

A Lua cheia brilha no sensível signo de Câncer, trazendo uma energia acolhedora para dar as boas-vindas à nova semana. Este é um momento de introspecção, ideal para começar o dia com perguntas profundas: Como estão minhas emoções? Como estou lidando com meu lado sensível?



Os próximos 15 dias serão marcados por maior sensibilidade e insights poderosos. Aproveite para se conectar com sua intuição, pois ela estará mais aflorada. Preste atenção aos seus sonhos e sinais — eles podem revelar mensagens que até agora passaram despercebidas.



Não se distraia com situações que desviam sua atenção. Resultados importantes exigem paciência, então evite agir por impulso ou se aborrecer com facilidade, mesmo que algo ou alguém esteja testando sua paciência.



Nem tudo pode ser explicado pela lógica ou pela razão. Em vez de tentar convencer o outro ou insistir em ter razão, seja flexível e mude sua frequência. Confie no invisível e nas forças sutis que guiam o momento.



Uma semana de descobertas começa agora. Abra espaço para acolher o que vem à tona.

Áries

Olhe para suas raízes e para o que te dá segurança emocional. A Lua Cheia ilumina sua relação com a família e o lar, pedindo atenção às suas necessidades mais profundas. Tire um tempo para se conectar consigo e evitar agir por impulsos.

Touro

Sua comunicação está em foco. Preste atenção às suas palavras e como elas afetam os outros. Este é um momento para falar com sensibilidade e ouvir com o coração, construindo pontes ao invés de barreiras.

Gêmeos

Questões financeiras e de valor pessoal estão na pauta. Pergunte-se: o que realmente importa para mim? A Lua Cheia pede que você alinhe seus recursos com seus valores, investindo no que nutre sua alma, não só sua conta bancária.

Câncer

A Lua brilha em seu signo, colocando suas emoções em evidência. Como você tem cuidado de si? É hora de se priorizar e equilibrar o dar e o receber nas relações. Não se esqueça de que cuidar de você é cuidar dos outros também.

Leão

Você sente a necessidade de se recolher e escutar a voz do seu inconsciente. Aproveite este momento para se conectar com sua espiritualidade e deixar ir aquilo que já não te serve. Sua intuição está forte; confie nela para iluminar seu caminho.

Virgem

A Lua Cheia ilumina sua vida social e suas amizades. Avalie quem realmente está ao seu lado e compartilha dos mesmos valores que você. Este é um momento para se cercar de pessoas que te nutrem emocionalmente.

Libra

Sua carreira e objetivos estão em destaque. Como suas emoções impactam suas decisões profissionais? A Lua Cheia pede equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, lembrando que sucesso também inclui bem-estar emocional.

Escorpião

É hora de expandir seus horizontes internos e externos. A Lua Cheia ativa sua necessidade de significado e aprendizado. Busque conexão com algo maior, seja por meio de estudos, viagens ou práticas espirituais que nutram sua alma.

Sagitário

Transformações profundas estão em curso. A Lua Cheia ilumina suas emoções mais íntimas e sua relação com o controle. Aceite que mudanças são necessárias e podem ser libertadoras. Solte o que te prende e abra espaço para o novo.

Capricórnio

Suas parcerias estão no centro das atenções. Como você tem lidado com seus relacionamentos? A Lua Cheia pede que você ouça o outro e aprenda a ceder, construindo conexões mais equilibradas e significativas.

Aquário

Atenção ao corpo e à mente. A Lua Cheia ilumina sua rotina e saúde, pedindo que você cuide melhor de si e elimine hábitos que não te fazem bem. Pequenas mudanças podem trazer mais equilíbrio e bem-estar.

Peixes

A criatividade e o amor pedem espaço. Conecte-se com suas paixões e expresse suas emoções de forma artística ou espontânea. A Lua Cheia lembra que a alegria está nos momentos simples e no coração aberto.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.