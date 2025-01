Que horas começa 'Cabocla'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (13)

A novela 'Cabocla' desta segunda-feira (13) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, A cabocla insiste em cuidar dele porque é a sua noiva.

Resumo completo de 'Cabocla' desta segunda-feira

A cabocla insiste em cuidar dele porque é a sua noiva. Ele tira a aliança do dedo e avisa que ela está livre. Zuca diz que prefere tudo a ficar longe dele e Luís chora. O advogado pede que Boanerges avise o pai para vir buscá-lo e que leve Zuca embora. A cabocla não se conforma. – Tina, Mariquinha, Tobias e Tomé acordam felizes. Zuca leva gemada para Luís, que pede que ela saia do quarto. A cabocla nem liga. Emerenciana comenta com Zuca que talvez Joaquim leve Luís para o exterior. Zuca diz que não se conformará. Maria pede que Zuca tome cuidado, mas ela garante que, se Luís morrer, ela morrerá também.

Justino se recusa a conversar com Neco sobre Mariquinha. Bina chora, preocupada com a filha. Chico sugere a Zé que vá buscar Zuca e ele concorda. O delegado pergunta por Tobias e tranquiliza Tina. Boanerges comenta com Zé sobre o estado de Luís e duvida que Zuca saia do lado dele. Emerenciana tira Zuca do quarto. Belinha a consola. Macário comenta com Boanerges que Tobias está livre da acusação. Neco faz um discurso contra os maus políticos na venda, mas garante que Boanerges é honesto, embora arcaico. Tobias se orgulha do cunhado. Neco comenta com Tobias que Luís está mal. Tomé garante a Neco que Tobias não pensa em Zuca e ama Mariquinha.

Pequetita e Joaquim falam de seu casamento. Joaquim lê o telegrama de Boanerges e chora. Pequetita aconselha Edmundo a levar Joaquim para ver Luís o mais rápido possível. Chico comenta com Tobias que Zuca está na fazenda de Boanerges cuidando de Luís. Zuca diz a Emerenciana que não volta para casa enquanto Luís estiver ali. Ritinha descobre que seus pretendentes a estavam ignorando para fazê-la se decidir. Luís diz a Tobias que está indo embora e vai deixar Zuca livre para fazer o que quiser. Emerenciana percebe que Tobias ainda não esqueceu Zuca. Tobias garante a Tomé que só sentiu pena de Zuca, mas ele não acredita.

Luís tenta fazer com que Zuca se afaste dele, embora sofra com isso. Zuca diz a Emerenciana que Luís não está respeitando seu sofrimento. Mariquinha descobre que Tobias foi na fazenda e fica furiosa. Bina pergunta a Zé o que vai ser de Zuca depois que Luís for embora. Zuca garante a Chico que vai morrer se Luís nunca mais voltar. Joaquim e Edmundo chegam. Tina fica chocada ao ouvir Tobias dizer que gostaria de não ter se casado com Mariquinha, para ficar livre para Zuca. Luís diz a Zuca que está morrendo. Joaquim ouve.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:45, na Rede Globo.