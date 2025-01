Previsão do signo de Câncer para hoje, 13 de janeiro

A Lua cheia brilha no sensível signo de Câncer, trazendo uma energia acolhedora para dar as boas-vindas à nova semana. Este é um momento de introspecção, ideal para começar o dia com perguntas profundas: Como estão minhas emoções? Como estou lidando com meu lado sensível?



Os próximos 15 dias serão marcados por maior sensibilidade e insights poderosos. Aproveite para se conectar com sua intuição, pois ela estará mais aflorada. Preste atenção aos seus sonhos e sinais — eles podem revelar mensagens que até agora passaram despercebidas.



Não se distraia com situações que desviam sua atenção. Resultados importantes exigem paciência, então evite agir por impulso ou se aborrecer com facilidade, mesmo que algo ou alguém esteja testando sua paciência.



Nem tudo pode ser explicado pela lógica ou pela razão. Em vez de tentar convencer o outro ou insistir em ter razão, seja flexível e mude sua frequência. Confie no invisível e nas forças sutis que guiam o momento.



Uma semana de descobertas começa agora. Abra espaço para acolher o que vem à tona.

Signo de Câncer hoje

A Lua brilha em seu signo, colocando suas emoções em evidência. Como você tem cuidado de si? É hora de se priorizar e equilibrar o dar e o receber nas relações. Não se esqueça de que cuidar de você é cuidar dos outros também.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.