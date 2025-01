CAPTEI: Meio Século de Festa - A Grande Celebração de Custódio Neto

Sábado, 11, Custódio Neto celebrou seu marco de meio século com uma festa que não apenas honrou sua vida e carreira, mas também proporcionou momentos inesquecíveis para todos os presentes.

Tudo aconteceu no buffet La Maison, Salão Cidade e, por lá, uma verdadeira viagem no tempo. A decoração foi assinada por Jorge Barroso, que transportou os convidados para um cenário icônico dos anos 90.

Assim que os convidados chegaram, foram agraciados com uma bênção sentimental conduzida pelo padre Almeida, na presença da família de Custódio, simbolizando proteção e gratidão, com a distribuição de medalhas milagrosas de Nossa Senhora das Graças. Este início espiritual deu o tom perfeito para o evento extraordinário que se desenrolaria.

A decoração estava incrível mesmo, com veículos vintage criando uma atmosfera mágica e vários espaços instagramáveis proporcionando diversão e nostalgia.

O cerimonial, meticulosamente planejado pela Mafrense Eventos, por Mafrense Sousa e Vilma Torres, garantiu que cada detalhe do evento fosse impecável.

Reforçando a temática dos jogos e da diversão, o bolo gigante, foi uma criação da Cacau2you, enquanto os docinhos de Izabela Fiuza traziam um deleite visual e gustativo, com sabores que mesclavam tradição e modernidade.

As bebidas dos convidados também foram agraciado pelas ilhas temáticas de drinks, coordenadas pelas Coktelitas Drinks, cujo profissionalismo e criatividade impressionaram a todos. Batizadas com nomes inspirados nos ícones dos anos 90, foram o complemento perfeito para o serviço de buffet La Maison, que, como sempre, é garantia de uma gastronomia com variedade e sabor.

Quando chegou a hora de a música tomar conta, viveu-se uma verdadeira viagem sonora, com performances explosivas de Vivian, seguidas pelo icônico Beto Barbosa e o vibrante Olodum. A banda Limão com Mel agitou e mostrou que a sua fanbase grande. Por fim, Bateria Styllo Novo. Fábrica de Movimentos não deixou ninguém parado!

Amigos de longa data, colegas de Sobral e antigos amigos de colégio, faculdade e de trabalho, todos fizeram parte desta celebração. A reunião dessas relações ao longo da vida de Custódio criou um ambiente caloroso e repleto de histórias compartilhadas, celebrando não apenas o passado, mas também o presente rejuvenescido e cinquentástico.

Assim, a noite se desenrolou em um misto de nostalgia e alegria, onde a música e as memórias dos anos 90 se entrelaçaram em homenagem a um dos mais respeitados.

A festa foi, sem dúvida, um testemunho não apenas da vida vibrante de Custódio Gomes Neto, mas também do amor e respeito que ele conquistou entre amigos, familiares e colegas ao longo de cinco décadas incríveis.

Veja as fotos captadas por LC Moreira:

