Integrante da banda The Wanted fará biópsia no pulmão após cirurgia no coração

Max George, de 36 anos, integrante da banda The Wanted, passou por uma cirurgia no coração às pressas, em dezembro de 2024, para colocar um marcapasso. Agora, ele terá que passar por um novo procedimento: uma biópsia no pulmão.

Ao investigar a causa dos problemas cardíacos do artista, os médicos descobriram gânglios linfáticos aumentados nos pulmões. “Isso pode ser um sinal do que causou meus problemas cardíacos. Tenho que fazer uma biópsia pulmonar em algumas semanas. Parece bem complicado, mas pode nos dizer qual foi a causa”, disse ele, em entrevista ao The Sun.

Max, por enquanto, ainda se recupera da cirurgia no coração com os cuidados da namorada, a atriz Maisie Smith.

Ele também contou na entrevista que chegou a fazer um testamento antes do procedimento, com medo de morrer. Max colocou um marcapasso porque a metade inferior de seu coração não estava funcionando corretamente.

Em 2022, o vocalista do The Wanted, Tom Parker, morreu aos 33 anos. Ele foi vítima de um câncer no cérebro contra o qual lutou por cerca de dois anos.

