Série Arena da Vida apresenta memórias do Campo do América

A Areninha do Campo do América, no Meireles, tem muita história para contar. Localizado entre as ruas José Vilar e Tenente Benévolo, o estádio faz parte da memória afetiva do bairro e das gerações mais novas. Essa narrativa é o mote da série Arena da Vida, que teve o seu segundo episódio apresentando nesta terça-feira, dia 29, no Programa Jogada Primeiro Tempo, exibido pela TV Diário e Rádio Verdinha.

O equipamento da Prefeitura de Fortaleza foi inaugurado em 2014 e modernizado neste ano. Toda a grama sintética foi substituída e o campo ainda recebeu areia, borracha granulada, escovação e sinalização, serviços que melhoram a vida útil do equipamento esportivo.

A modernização beneficiou comerciantes como Raimundo Vila Nova, conhecido na região por ter comandado equipes de futebol no campo do América e hoje garante o sustento da família com a venda de bebidas e churrasquinho nos arredores da Areninha.

Outro personagem presente na série é Seu Neri, um dos primeiros moradores do bairro. A família dele teve a primeira casa nos arredores da Areninha e ele viu de perto as primeiras movimentações em torno do estádio. No episódio, o aposentado de 90 anos contou sobre a sua relação com o Campo do América desde início até os dias de hoje com a modernização do equipamento.