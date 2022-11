Série Arena da Vida apresenta histórias inspiradoras das areninhas da Capital

A partir de hoje (28) e até o próximo dia 09 de dezembro, a série Arena da Vida será exibido dentro da programação do Jogada 1º Tempo, de segunda a sexta-feira. Em 10 episódios, o projeto apresentará o trabalho social desenvolvido pelas Areninhas Esportinhas em Fortaleza, com destaque no desenvolvimento e inclusão social dos moradores das comunidades.

No primeiro episódio, os telespectadores conheceram a história de Francisco Valdenício, atleta de 23 anos que frequenta a Areninha Waldir Bezerra para treino, enquanto alimenta o desejo de se tornar atleta profissional. Mais de 100 adolescentes frequentam o local todos os meses.

O jovem Keirrisson, de 12 anos, realiza treinos no espaço desde os três anos de idade. Além das práticas na areninha, o adolescente já participou da categoria de base do Ceará. “A minha meta é chegar no sub-20 e ganhar meu dinheiro e ajudar minha família, meus colegas”, conta no episódio.

Além dos atletas, o projeto Stênio Gol também é comentado no episódio. Idealizado por um ex-atleta do Ceará, a iniciativa atende mais de 60 crianças e adolescentes no local.

