Saiba como ter acesso a absorventes gratuitos pelo SUS e onde receber no Ceará

Ter absorventes higiênicos à disposição todo mês é desafio para muitas pessoas que menstruam no Ceará. Para combater o problema, o Governo Federal lançou o Programa Dignidade Menstrual, com distribuição de absorventes gratuitos nas farmácias populares.

Para retirar o absorvente pelo SUS, é preciso ter autorização emitida no aplicativo Meu SUS Digital, CPF e um documento com foto (veja passo a passo abaixo). Com os itens em mãos, basta se dirigir a um estabelecimento do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB).

No Ceará, 554 farmácias estão credenciadas ao PFPB, de acordo com o Ministério da Saúde. A lista completa de locais está ao final desta reportagem.

Quem pode receber absorvente gratuito

Para ter acesso aos pacotes mensais, a pessoa que menstrua deve ter entre 10 e 49 anos, faixa etária considerada como “idade fértil”, e estar inscrita no Cadastro Único (CadÚnico). Além disso, deve atender a pelo menos um dos seguintes critérios:

Ter renda familiar mensal de até R$ 218 por pessoa;

Ser estudante da rede pública e de baixa renda (meio salário mínimo);

Estar em situação de rua.

Este público é o mais suscetível à pobreza menstrual, que acarreta transtornos às saúdes física e mental, e gera desigualdades no acesso à educação e até ao emprego.

Veja também

Como acessar o Meu SUS Digital

A plataforma Meu SUS Digital, antigo Conecte SUS, está disponível em site e aplicativos para Android e iOS, podendo ser acessada com login e senha do gov.br.

Para emitir a autorização de retirada dos absorventes gratuitos nas farmácias populares, o usuário precisa:

Acessar o Meu SUS Digital; Clicar na opção “Dignidade menstrual”, com ícone de um absorvente; Buscar o campo “Emitir autorização”.

Quem não conseguir ou não tiver meios para gerar o documento pode buscar os seguintes locais:

Posto de saúde;

Centros de Referência em Assistência Social (Cras);

Centros Pop;

Equipes do Consultório na Rua.

Onde tem farmácia popular em Fortaleza e no Ceará

Até dezembro de 2023, mais de 500 farmácias cearenses estavam credenciadas ao Programa Farmácia Popular do Brasil, por meio do qual é possível receber não apenas absorventes, mas medicamentos gratuitos por meio do SUS.

Para encontrar a farmácia mais próxima, basta buscar por cidade ou bairro na lista abaixo:

O Programa Dignidade Menstrual, explica o Ministério da Saúde, é uma ação do Governo Federal no combate à precariedade menstrual, “garantindo inclusão e cuidados básicos à saúde”.

Além da oferta gratuita de absorventes, o programa tem o objetivo de promover a “ampla educação de agentes públicos com ações de comunicação para combater a desinformação”.