Saiba como receber alertas de risco disparados pela Defesa Civil do Ceará

Nesta terça-feira (27), em que Fortaleza registrou a a 2ª maior chuva de janeiro dos últimos 10 anos, a Defesa Civil de Fortaleza fez o primeiro disparo informativo via mensagem de texto. O serviço essencial de prevenção envia alertas por SMS à população sobre riscos associados a chuvas intensas, como alagamentos, enchentes, deslizamentos de terra e ventos fortes.

O sistema está disponível em todo o Estado, incluindo Fortaleza, e permite que moradores recebam avisos antecipados para adotar medidas de segurança.

Como se cadastrar

O cadastro é simples e rápido. Basta enviar um SMS com o CEP da sua região para o número 40199. Após a confirmação, o cidadão passa a receber automaticamente os alertas sempre que houver risco na área informada.

Precipitações devem continuar e se concentrar na porção noroeste do Ceará.

É possível cadastrar mais de um CEP, enviando uma mensagem para cada local desejado. Os avisos são enviados em tempo real e com antecedência, o que ajuda a população a se planejar e evitar situações de perigo.

Na maioria dos casos, as orientações incluem evitar áreas alagadas, não atravessar ruas ou pontes cobertas por água, manter distância de encostas e barrancos e, em caso de risco de inundação, desligar aparelhos elétricos.

Em situações de emergência, a recomendação é acionar o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Sistema Alerta Fortaleza

Em Fortaleza, a Defesa Civil atua em parceria com instituições de pesquisa e monitoramento, como a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

A integração com a Rede Cearense de Radares permite o acompanhamento detalhado dos fenômenos climáticos e a emissão de alertas com até 24 horas de antecedência em casos de eventos extremos.

O sistema conta com imagens de radar para monitoramento em tempo real, mapeamento e georreferenciamento das áreas de risco e softwares específicos para análise de dados e produção de relatórios sobre ocorrências na capital.

A Defesa Civil de Fortaleza tem atualizado um boletim informativo nas redes sociais sobre as ações prioritárias diante das chuvas.

Atenção para os próximos dias

A previsão indica maior atenção para a terça-feira (27), quando as chuvas tendem a se intensificar entre a madrugada e a manhã, especialmente na faixa litorânea e no sul do estado, com possibilidade de raios e rajadas de vento. À tarde, a instabilidade deve se concentrar na porção noroeste do Ceará.