Rua fica sem energia elétrica após postes serem derrubados em Altaneira, no Ceará
Moradores relataram que um caminhão teria derrubado postes e espalhado os fios na madrugada desta sexta (10).
Diversos postes da rua Joaquim Soares da Silva, no município de Altaneira, no Cariri cearense, foram vistos caídos na via na manhã desta sexta-feira (10). Segundo moradores, eles estavam no chão, enquanto os fios foram avistados espalhados nas calçadas.
Relatos da população apontaram que um caminhão teria passado pela rua ainda durante a madrugada, derrubando os postes nesse período. O ocorrido deixou casas e estabelecimentos comerciais sem energia elétrica.
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Além do problema na via, moradores também relataram que outras ruas da região foram afetadas. O caminhão citado foi, inclusive, avistado em uma passagem estreita nas redondezas.
A Enel Ceará comunicou, em nota, que enviou equipes técnicas ao local para "eliminar os riscos elétricos e realizar os reparos necessários".
Após a conclusão dos trabalhos, a distribuição de energia deve ser restabelecida.