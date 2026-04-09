Por falta de interessados, Correios voltam a leiloar imóvel no 'coração' da Aldeota por R$ 8 milhões

Os Correios voltaram a disponibilizar para venda o edifício de seis pavimentos no "coração" da Aldeota, em Fortaleza, que um dia sediou um importante centro administrativo e operacional da estatal. Atualmente, o imóvel abriga somente uma pequena agência no andar térreo — que deve ser transferida assim que a venda for concluída.

Em fevereiro deste ano, quando foi anunciado para leilão, o imóvel tinha lance inicial fixado em R$ 11,1 milhões, o mais caro do País, mas, por falta de interessados, o preço despencou 25% e passou a ser de R$ 8,3 milhões nesta quinta-feira (9).

Datado da década de 1980, o prédio fica situado no número 1085, na esquina das ruas Leonardo Mota e Maria Tomásia, e tem um terreno de 650,10 metros quadrados e 2.094,25m² de área total construída. Os seis pavimentos são constituídos por subsolo, térreo, mezanino, quatro andares superiores e cobertura.

Colaboradores do local informaram ao Diário do Nordeste em fevereiro que os Correios haviam colocado o imóvel em leilão pela primeira vez ainda no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), mas que, até o momento, não conseguiram vendê-lo.

Veja também País Correios anunciam plano contra crise com venda de imóveis e fechamento de agências Negócios ​O que pode mudar nos Correios do Ceará com a nova reestruturação?

Leilão de imóveis

Em todo o Brasil, os Correios buscam a alienação de 33 ativos imobiliários, inéditos e remanescentes. Além do Ceará, os imóveis estão distribuídos no Amazonas, na Bahia, no Espírito Santo, em Goiás, no Maranhão, no Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul, no Pará, em Pernambuco, no Paraná, no Rio Grande do Norte, no Rio Grande do Sul e em São Paulo.

As licitações públicas ocorrem nesta quinta e nos próximos dias 16 e 23 de abril, por meio da plataforma VIP Leilões. Os lotes de primeira oferta são abertos às 14 horas e os que já foram ofertados anteriormente são disponibilizados às 15h.

Do total de ativos, 19 imóveis são considerados "remanescentes" e contemplam terrenos, prédios comerciais e complexos imobiliários. "Os imóveis são ofertados por leiloeiro público oficial, na modalidade de lances sucessivos. A licitação inicia-se pela primeira oferta e, caso não haja interessados, evolui automaticamente para a segunda e, posteriormente, para a terceira oferta, conhecida como valor de oportunidade".

Veja também Papo Carreira Correios abre inscrições para o Programa Jovem Aprendiz 2026; veja detalhes

Ceará tem outros cinco imóveis em oferta

Além do prédio na Capital, os Correios oferecem outras cinco oportunidades nos municípios de Arneiroz, Aiuaba, Catarina, Iguatu e Santana do Cariri. Todos haviam sido disponibilizados pela estatal, também, no leilão anterior, mas tiveram seus lances iniciais mantidos e serão reabertos somente na próxima quinta-feira (16), pela VIP Leilões.

Legenda: O imóvel mais caro entre os ofertados no interior cearense fica na cidade de Arneiroz. Foto: Divulgação/Correios.

Veja detalhes, do mais caro para o mais barato: