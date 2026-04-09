Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Agro Automóvel Papo Carreira Tecnologia

Por falta de interessados, Correios voltam a leiloar imóvel no 'coração' da Aldeota por R$ 8 milhões

Na oferta anterior, a estatal tentou vender o edifício por R$ 11 milhões.

Escrito por
Luana Severo luana.severo@svm.com.br
(Atualizado às 21:02)
Negócios
Prédio de seis pavimentos dos Correios localizado na Aldeota.
Legenda: No local, ainda funciona a agência Aldeota dos Correios.
Foto: Thiago Gadelha.

Os Correios voltaram a disponibilizar para venda o edifício de seis pavimentos no "coração" da Aldeota, em Fortaleza, que um dia sediou um importante centro administrativo e operacional da estatal. Atualmente, o imóvel abriga somente uma pequena agência no andar térreo — que deve ser transferida assim que a venda for concluída.

Em fevereiro deste ano, quando foi anunciado para leilão, o imóvel tinha lance inicial fixado em R$ 11,1 milhões, o mais caro do País, mas, por falta de interessados, o preço despencou 25% e passou a ser de R$ 8,3 milhões nesta quinta-feira (9).

Datado da década de 1980, o prédio fica situado no número 1085, na esquina das ruas Leonardo Mota e Maria Tomásia, e tem um terreno de 650,10 metros quadrados e 2.094,25m² de área total construída. Os seis pavimentos são constituídos por subsolo, térreo, mezanino, quatro andares superiores e cobertura.

Colaboradores do local informaram ao Diário do Nordeste em fevereiro que os Correios haviam colocado o imóvel em leilão pela primeira vez ainda no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), mas que, até o momento, não conseguiram vendê-lo.

Veja também

teaser image
País

Correios anunciam plano contra crise com venda de imóveis e fechamento de agências

teaser image
Negócios

​O que pode mudar nos Correios do Ceará com a nova reestruturação?

Leilão de imóveis

Em todo o Brasil, os Correios buscam a alienação de 33 ativos imobiliários, inéditos e remanescentes. Além do Ceará, os imóveis estão distribuídos no Amazonas, na Bahia, no Espírito Santo, em Goiás, no Maranhão, no Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul, no Pará, em Pernambuco, no Paraná, no Rio Grande do Norte, no Rio Grande do Sul e em São Paulo.

As licitações públicas ocorrem nesta quinta e nos próximos dias 16 e 23 de abril, por meio da plataforma VIP Leilões. Os lotes de primeira oferta são abertos às 14 horas e os que já foram ofertados anteriormente são disponibilizados às 15h.

Do total de ativos, 19 imóveis são considerados "remanescentes" e contemplam terrenos, prédios comerciais e complexos imobiliários. "Os imóveis são ofertados por leiloeiro público oficial, na modalidade de lances sucessivos. A licitação inicia-se pela primeira oferta e, caso não haja interessados, evolui automaticamente para a segunda e, posteriormente, para a terceira oferta, conhecida como valor de oportunidade".

Veja também

teaser image
Papo Carreira

Correios abre inscrições para o Programa Jovem Aprendiz 2026; veja detalhes

Ceará tem outros cinco imóveis em oferta

Além do prédio na Capital, os Correios oferecem outras cinco oportunidades nos municípios de Arneiroz, Aiuaba, Catarina, Iguatu e Santana do Cariri. Todos haviam sido disponibilizados pela estatal, também, no leilão anterior, mas tiveram seus lances iniciais mantidos e serão reabertos somente na próxima quinta-feira (16), pela VIP Leilões.

Fachada do imóvel dos Correios em Arneiroz.
Legenda: O imóvel mais caro entre os ofertados no interior cearense fica na cidade de Arneiroz.
Foto: Divulgação/Correios.

Veja detalhes, do mais caro para o mais barato:

  • Arneiroz: Prédio comercial com 60m² no Centro. Lances a partir de R$ 139.967,20;
  • Catarina: Prédio comercial com 38m² no Centro. Lances a partir de R$ 102.758,40;
  • Santana do Cariri: Prédio comercial com 50,05m² no distrito de Araponga. Lances a partir de R$ 101.945,70;
  • Aiuaba: Imóvel comercial com 45m² no Centro. Lances a partir de R$ 99.197,10;
  • Iguatu: Terreno com 88m² no distrito de Suassurana. Lances a partir de R$ 19.430,79.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Prédio de seis pavimentos dos Correios localizado na Aldeota.
Negócios

Por falta de interessados, Correios voltam a leiloar imóvel no 'coração' da Aldeota por R$ 8 milhões

Na oferta anterior, a estatal tentou vender o edifício por R$ 11 milhões.

Luana Severo
Há 21 minutos
Resultado da Timemania 2378 de hoje, 09/04; prêmio é de R$ 17,2 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2378 de hoje, 09/04; prêmio é de R$ 17,2 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania.

A. Seraphim
Há 2 horas
Resultado Dia de Sorte 1199 de hoje, 09/04; prêmio é de R$ 400 mil
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1199 de hoje, 09/04; prêmio é de R$ 400 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte.

A. Seraphim
Há 2 horas
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3657, desta quinta-feira (09/04); prêmio é de R$ 2,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3657, desta quinta-feira (09/04); prêmio é de R$ 2,0 milhões

É possível apostar até 20h30 para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio.

A. Seraphim
Há 2 horas
Veja o Resultado da Mega-Sena 2994 desta quinta-feira (09/04); prêmio é de R$ 20,0 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2994 desta quinta-feira (09/04); prêmio é de R$ 20,0 milhões

Saiba como participar do sorteio.

A. Seraphim
Há 2 horas
Confira o resultado da Quina, concurso 6997, desta quinta-feira (09/04); prêmio é de R$ 10,5 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6997, desta quinta-feira (09/04); prêmio é de R$ 10,5 milhões

É possível apostar até às 20h30 de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio.

A. Seraphim
Há 2 horas
Egídio Serpa

ArcelorMittal celebra Dia Nacional do Aço

Produtos da maior fabricante de aço no Brasil estão presentes em setores importantes da economia

Egídio Serpa
09 de Abril de 2026
Celular aberto no aplicativo do FGTS.
Negócios

Uso do FGTS para quitar dívidas pode beneficiar 10 milhões de pessoas, estima ministro

A proposta está em estudo pelo governo.

Redação
09 de Abril de 2026
Dario Durigan, secretário-executivo do Ministério da Fazenda
Victor Ximenes

FGTS para quitar dívidas: o que o Governo já revelou sobre o novo pacote

Governo estuda usar recursos do fundo como parte de um pacote mais amplo de renegociação.

Victor Ximenes
09 de Abril de 2026
Negócios

InfinitePay ajuda loja de brinquedos de Fortaleza a escalar com tecnologia e IA

Casa Lúdica cresce com apoio da InfinitePay e realiza sonho de empreender com propósito

Agência de Conteúdo DN
09 de Abril de 2026
Egídio Serpa

Autoestrada de R$ 1,5 bi juntará trem e caminhão no Ceará

Projetado no governo Cid Gomes, o Arco Metropolitano tem projeto executivo pronto para licitação

Egídio Serpa
09 de Abril de 2026
Trabalhadores reunidos durante protesto.
Negócios

Com salários atrasados, 398 terceirizados da ArcelorMittal são barrados no Pecém

Trabalhadores realizaram protesto nessa quarta-feira (8).

Gabriela Custódio
09 de Abril de 2026
Foto que contém a fachada da Enel Ceará.
Negócios

Qual o futuro da Enel Ceará após ficar fora da lista de renovação de concessões?

Subsidiárias da companhia não constam em processo conduzido pelo MME.

Luciano Rodrigues
09 de Abril de 2026
Foto de Edir Macedo.
Negócios

BTG Pactual compra Digimais, banco de Edir Macedo

O valor da compra não foi informado pela instituição.

Redação
08 de Abril de 2026
Confira o resultado da Quina, concurso 6996, desta quarta-feira (08/04); prêmio é de R$ 9,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6996, desta quarta-feira (08/04); prêmio é de R$ 9,0 milhões

É possível apostar até às 20h30 de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio.

A. Seraphim
08 de Abril de 2026
Veja agora o resultado da Lotomania 2909 – Sorteio de quarta-feira, 08/04; Prêmio de R$ 14,0 milhões
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2909 – Sorteio de quarta-feira, 08/04; Prêmio de R$ 14,0 milhões

Apostas para a Lotomania 2909 nessa quarta-feira vão até as 20h30! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
08 de Abril de 2026
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3656, desta quarta-feira (08/04); prêmio é de R$ 2,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3656, desta quarta-feira (08/04); prêmio é de R$ 2,0 milhões

É possível apostar até 20h30 para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio.

A. Seraphim
08 de Abril de 2026
Resultado da +Milionária 344 de hoje 08/04; prêmio é de R$ 34,0 milhões
Negócios

Resultado da +Milionária 344 de hoje 08/04; prêmio é de R$ 34,0 milhões

Saiba como participar do sorteio.

A. Seraphim
08 de Abril de 2026
Confira o resultado da Dupla-Sena 2942 de hoje, quarta-feira, 08/04; prêmio é de R$ 250 mil
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2942 de hoje, quarta-feira, 08/04; prêmio é de R$ 250 mil

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2942 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 250 mil.

A. Seraphim
08 de Abril de 2026
Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6055, desta quarta-feira (08/04); prêmio é de R$ 500 mil
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6055, desta quarta-feira (08/04); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 20h.

A. Seraphim
08 de Abril de 2026
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 832 - Sorteio de quarta, 08/04; Prêmio de R$ 5,4 milhões
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 832 - Sorteio de quarta, 08/04; Prêmio de R$ 5,4 milhões

Saiba como participar da Super Sete concurso 831 em 06/04 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

Redação
08 de Abril de 2026
Agente do procon Ceará durante fiscalização em posto de vviçosa do ceará.
Negócios

Posto é autuado em Viçosa do Ceará por entregar menos combustível que o indicado na bomba

Fiscalizam do Procon constatou que as bombas do estabelecimento eram adulteradas.

Bergson Araujo Costa
08 de Abril de 2026
Cartelas da Super Sete.
Negócios

Sorteio do concurso 832 da Super Sete será em novo horário nesta quarta-feira (08/04)

O prêmio é de R$ 5,4 milhões.

Redação
08 de Abril de 2026
Nvidia
Victor Ximenes

Por que a Nvidia, maior empresa do mundo, está de olho no Ceará?

Companhia norte-americana conversa com o Estado para integrar hub de IA

Victor Ximenes
08 de Abril de 2026
Pessoa marca números em uma aposta de loteria Caxia com um caneta azul, ao lado de bilhetes de loteria e detalhes de apostas, promovendo a sorte e a diversão com jogos de azar.
Negócios

Bolão de Fortaleza acerta as 15 dezenas da Lotofácil e fatura prêmio de R$ 1,7 milhão

Cada participante vai receber R$ 45.316,32.

Redação
08 de Abril de 2026
Egídio Serpa

Eleições: entre empresários, clima é de medo e susto

Medo por causa da política fiscal gastadora, que aumenta a dívida e seus juros; susto pela clara insegurança jurídica

Egídio Serpa
08 de Abril de 2026
Avião chegando ao aeroporto de Fortaleza.
Negócios

Quanto vão custar as passagens aéreas partindo de Fortaleza com a alta de 55% no querosene?

O Diário do Nordeste fez uma simulação considerando os principais destinos partindo Capital.

Gabriela Custódio
08 de Abril de 2026
Delania Santos

O 'puxa-saco' não é o problema, é o sintoma

Delania Santos
08 de Abril de 2026
Egídio Serpa

Guerra no Oriente Médio: EUA enfraquecidos; o Irã mais forte

Donald Trump imaginou que Teerã era Caracas. Enganou-se, ficou num beco sem saída e aceitou a proposta de cessar-fogo

Egídio Serpa
08 de Abril de 2026
Foto de um hospital da Hapvida.
Negócios

Hapvida processa família Vorcaro por dívida de R$ 12 milhões após venda do Grupo Promed

A rede de saúde era avaliada em R$ 1,5 bilhão em 2021.

Redação
07 de Abril de 2026