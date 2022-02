Repescagem da vacinação contra Covid-19, para todas as idades, acontece este final de semana

Se você perdeu a data para se vacinar, a Prefeitura de Fortaleza realizará repescagem da vacinação contra a Covid-19 para todas as faixas etárias neste final de semana, 26 e 27 de fevereiro. A ação ocorre nos shoppings RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy, de 9h às 17h.

Segundo informações da Prefeitura, crianças de 5 a 11 anos que perderam a data de agendamento da primeira dose e adultos que perderam a segunda ou terceira dose terão essa oportunidade de se vacinar.

Outros locais de vacinação, como Centro de Eventos, Iguatemi, Sesi Parangaba e postos de saúde, não realizarão atendimento durante esta repescagem.

Locais de atendimento repescagem:

Sábado (26) e domingo (27), das 9h às 17h

- Shopping RioMar Kennedy (Av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100 - Presidente Kennedy)

- Shopping RioMar Fortaleza (Rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 – Papicu)

Documentação necessária

Adultos e adolescentes: necessário apresentar, além do comprovante do agendamento anterior, os documentos originais: identidade (com foto), CPF, Cartão Nacional de Saúde (CNS) e comprovante de residência atualizado. Os adolescentes que não possuem RG poderão levar a certidão de nascimento junto a um documento com foto, que pode ser o bilhete único ou a carteira estudantil.



Crianças: necessário apresentar o número do Cartão Nacional de Saúde (CNS) e documento oficial de identificação da criança: certidão de nascimento, carteira de identidade ou passaporte. Também será necessário apresentar comprovante de residência atualizado e um documento original com foto do responsável pela criança no momento da aplicação.

Imunossuprimidos: devem levar a documentação que comprove a imunossupressão.