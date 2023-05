Rede Cuca abre matrículas para mais de 40 cursos nesta quinta-feira (1º); confira

A Rede Cuca inicia nesta quinta-feira (1º) as matrículas para mais de 40 opções de cursos gratuitos na área de artes e formação. Inscrições para práticas esportivas só poderão ser feitas a partir de terça-feira (6 de junho). Estão sendo ofertadas 930 vagas só neste mês.

>> Confira a lista completa de cursos

Interessados poderão se matricular pelo Portal da Juventude ou presencialmente em um dos cinco equipamentos da Rede Cuca (Barra, Pici, Mondubim, José Walter e Jangurussu).

Para se matricular, é necessário ter e-mail e CPF válidos, além do número Juvi, que pode ser obtido através do cadastro realizado no Portal da Juventude.

Quem pode se inscrever?

As vagas de atividades na Rede Cuca são destinadas, prioritariamente, a jovens de 15 a 29 anos e estão distribuídas nos cinco equipamentos.

Alunos já matriculados nas atividades de esporte com pelo menos 75% de presença no mês anterior têm a matrícula automaticamente renovada. As vagas remanescentes são abertas a novos alunos. Caso todas as vagas sejam preenchidas, os interessados poderão ficar no cadastro reserva.

Os interessados que precisarem de auxílio nas inscrições podem comparecer a uma das salas de matrículas da Rede Cuca. O horário de atendimento é de terça a sexta-feira, das 8h às 17h, e sábado, das 8h às 18h.

Calendário

Cursos de artes, formação e tecnologia

Inscrições: a partir desta quinta (1º)

Início das aulas: terça-feira (6).

Esportes

Artes marciais: inscrições a partir de terça-feira (6)

Esportes coletivos: inscrições a partir de quarta-feira (7)

Demais modalidades: inscrições a partir de quinta-feira (9)

Início das aulas: imediato

Para as modalidades de natação e triátlon, é necessário realizar um teste de aptidão que pode ser marcado a partir de sexta-feira (2), ligando para o Cuca do seu interesse.

Serviço

Rede Cuca

Barra - Av. Pres. Castelo Branco, 6417 - Barra do Ceará

Jangurussu - Av. Castelo de Castro esq Av. Contorno Leste, s/n

José Walter - R. 69 - Pref. José Walter

Mondubim - Rua Santa Marlúcia, s/n – Mondubim

Pici - R. Cel. Matos Dourado, 1499 – Pici