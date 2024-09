Raposa é resgatada após cair em poço no interior do Ceará; veja vídeo

Uma raposa foi resgatada em um poço pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) na sexta-feira (6), em Limoeiro do Norte, no Ceará. O animal foi encontrado por uma moradora na localidade de Córrego da Areia.

Segundo a corporação, a raposa caiu no poço durante a madrugada. A proprietária só viu o animal pela manhã, quando foi ligar o motor.

O poço tem cerca de quatro metros de profundidade e estava aberto, o que facilitou a queda da raposa. Os bombeiros colocaram uma escada dentro da estrutura e o animal subiu sozinho, sem ferimentos aparentes, e correu pela mata.

O CBMCE ressalta que é importante tampar poços e cisternas abandonados, além de cercar áreas de risco, para evitar acidentes com animais silvestres e garantir a segurança da população.