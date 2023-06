Quando será o próximo feriado em Fortaleza? Veja as datas

O próximo feriado de Fortaleza será em 15 de agosto, Dia de Nossa Senhora da Assunção, padroeira da cidade.

Devotos da santa deverão ir às ruas participar da Caminhada com Maria, que nos últimos três anos ocorreu de forma virtual por causa da pandemia de Covid-19.

O percurso da caminhada tem início na Igreja de Nossa Senhora da Assunção, no bairro Vila Velha, e segue por 12,5 km pelas ruas de Fortaleza até a Catedral Metropolitana.

Outros feriados

Até o fim do ano, outros cinco feriados nacionais seguem no calendário, a exemplo da Independência do Brasil (7 de setembro) e Dia de Nossa Senhora Aparecida (12 de outubro). Veja a lista completa abaixo:

Cabe ressaltar que os feriados nacionais são previstos em lei federal e valem para todo o território nacional.

PRÓXIMOS FERIADOS DE 2023

Agosto

15 de agosto (terça-feira): Dia de Nossa Senhora da Assunção, Dia de Nossa Senhora da Assunção, padroeira de Fortaleza.

Setembro

7 de setembro (quinta-feira): Independência do Brasil

Outubro

12 de outubro (quinta-feira): Nossa Senhora Aparecida

Novembro

2 de novembro (quinta-feira): Finados

15 de novembro (quarta-feira): Proclamação da República

Dezembro

25 de dezembro (segunda-feira): Natal