No Quênia, Prefeitura de Fortaleza reforça com a ONU vontade de sediar fórum urbano mundial

O vice-prefeito de Fortaleza, Élcio Batista (PSDB), está em Nairóbi, no Quênia, nesta semana, para participar da Assembleia Geral da ONU-Habitat e reforçar o interesse e a capacidade da capital cearense de sediar o 13º Fórum Urbano Mundial de 2026.

Fortaleza foi a única cidade da América Latina selecionada para a segunda etapa da candidatura, conduzida pela ONU-Habitat (Programa das Nações Unidas para Assentamos Urbanos). E a previsão é de que a instituição divulgue em agosto a cidade escolhida para sediar a próxima edição do fórum, que é a principal conferência global sobre urbanização sustentável e ocorre de dois em dois anos.

Para o vice-prefeito, que também é superintendente do Instituto de Planejamento da Capital (Iplanfor), é importante para a gestão municipal estar presente em agendas globais e fazer parcerias com instituições como a ONU-Habitat para enfatizar o comprometimento de implementar o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 11 das Nações Unidas, que trata da criação de comunidades e cidades sustentáveis.

"A participação no seminário é uma oportunidade valiosa para mostrar que Fortaleza é a melhor cidade para sediar o 13º Fórum Urbano Mundial, por sua capacidade de se reinventar e por seus projetos de melhorias urbanas, além de sermos a única cidade brasileira a fazer parte da candidatura. Essa experiência de troca com gestores públicos do mundo todo é essencial para estreitar laços e aprender com cidades engajadas no mesmo propósito", explica Élcio.

Assembleia Geral da ONU-Habitat

A Assembleia Geral da ONU-Habitat é o órgão decisório de mais alto nível da ONU sobre urbanização sustentável e assentamentos humanos. O grupo é composto por 193 Estados-membros e se encontra a cada quatro anos. Sua primeira sessão ocorreu em 2019, também em Nairóbi.

Nesta segunda sessão, que teve início na segunda-feira (5) e acaba nesta sexta (9), o tema escolhido para discussão foi "Um futuro urbano sustentável, através de um multilateralismo inclusivo e eficaz: alcançando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em tempos de crise global".

Legenda: O vice-prefeito, Élcio Batista, e a superintendente adjunta do Iplanfor, Larissa Menescal, representam Fortaleza no encontro da ONU Foto: Divulgação/Iplanfor

Os debates focam em questões de desenvolvimento urbano sustentável como incluindo moradia acessível, ação climática urbana, resposta a crises urbanas, financiamento para o desenvolvimento urbano sustentável e ação local para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Junto ao vice-prefeito Élcio Batista, também representa Fortaleza no encontro deste ano a superintendente adjunta do Iplanfor, Larissa Menescal.