Programa de escolas de skate para crianças e jovens será lançado pela Prefeitura de Fortaleza

A Prefeitura de Fortaleza lança nesta terça-feira (6), às 16 horas, no Cuca Jangurussu, o 'Juventude na Pista', novo programa de escolinhas de skate voltadas para crianças e jovens de 5 a 29 anos. As aulas são gratuitas e, inicialmente, acontecerão em três polos da cidade: Cuca Jangurussu, Cuca Mondubim e Pista Farol da Juventude (Benfica). Em julho, o programa será ofertado também nos Cucas José Walter, Pici e Barra. Ao todo, serão ofertadas 120 vagas.

Por meio da Secretaria Municipal da Juventude e executado em parceria com a Rede Cuca e a Rede Juv, o 'Juventude na Pista' tem como objetivo identificar e formar novos talentos no skate, bem como promover a inclusão social, utilizando o esporte como ferramenta de transformação e oportunidades para as juventudes de Fortaleza.

“Este é mais um programa que vem fortalecer a política pública de juventude executada pela Prefeitura de Fortaleza. Dessa vez, ampliamos a faixa etária atendida para identificar novos talentos desde cedo e, quem sabe, revelarmos mais uma fera do skate, a exemplo da Rayssa Leal, vice-campeã olímpica aos 13 anos”, diz secretário municipal da Juventude, Davi Gomes.

Para se matricular

Para a matrícula, é necessário apresentar um documento de identificação. As matrículas para as escolinhas serão feitas no local, no primeiro dia de aula, conforme o seguinte calendário:

- Cuca Jangurussu: aulas às terças-feiras, das 16h às 19h. Matrículas e início das aulas: dia 6 de junho.

- Cuca Mondubim: aulas às quartas-feiras, das 16h às 19h. Matrículas e início das aulas: dia 7 de junho.

- Pista Farol da Juventude (Benfica): aulas às quintas-feiras, das 16h às 19h. Matrículas e início das aulas: dia 8 de junho.



Serviço

Lançamento do Juventude na Pista, programa de escolas de skate para crianças e jovens

Data: 06/06 (terça-feira)

Horário: 16h

Local: Pista do Cuca Jangurussu (Av. Gov. Leonel Brizola, s/n – Jangurussu)