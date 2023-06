Criança de dois anos morre em colisão de carros, em Nova Russas, Interior do Ceará

Uma criança de dois anos morreu em um acidente de carro em Nova Russas, no interior do Ceará, no fim da tarde dessa quinta-feira (8). A menina estava em um dos veiculos que colidiram frontalmente na zona rural do Município, em uma estrada de terra.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os ocupantes dos carros foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) vai apurar o caso por meio da Delegacia Municipal de Nova Russas.

A pasta informou que a criança faleceu no hospital. Não se sabe o estado de saúdes das outras vítimas do acidente. Oitivas serão realizadas pela Delegacia para esclarecer o caso.