Quando começa a Quaresma 2023? Entenda a tradição

Com o fim do Carnaval, os cristãos começam a se preparar para a Páscoa, comemorada, neste ano, em 9 de abril. Até a data chegar, é tradição que, durante os 40 dias que antecedem a Semana Santa e o Domingo de Páscoa, seja realizada uma série de celebrações religiosas.

Esse período é chamado de Quaresma e existe para homenagear e relembrar os 40 dias vividos por Cristo no deserto, conforme as escrituras bíblicas. Para os cristãos, o momento é importante para refletir e realizar orações e atos de caridade.

Quando começa a Quaresma em 2023?

As celebrações da Quaresma iniciam-se com a Quarta-Feira de Cinzas, neste 22 de fevereiro. Na ocasião, os padres traçam uma cruz com cinzas na testa de cada fiel. O gesto, de acordo com a fé cristã, seria uma forma de reforçar à crença de que “do pó viemos, e ao pó voltaremos”.

Domingo de Ramos (2 de abril)

Seguindo a tradição, a Igreja celebra o Domingo de Ramos no domingo anterior à Páscoa. Comemorada em 2 de abril, neste ano, a data reunirá os fiéis antes da missa, portando, cada um deles, um ramo verde.

Depois de abençoados, os devotos poderão entrar na igreja para ouvir o Evangelho da Paixão, que relembra a entrada de Jesus Cristo em Jerusalém.

Quinta-feira Santa (6 de abril)

Marcando o fim da Quaresma, a Quinta-feira Santa homenageia a “Última Ceia” entre Cristo e seus apóstolos. Durante a refeição, o profeta teria dado graças ao tomar pão e vinho, estabelecendo, para seus seguidores, o sacramento da Eucaristia.

Na data, ainda há o ritual do “Lava-pés”, que relembra o momento em que Jesus lavou o pé de seus discípulos.