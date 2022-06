Dia de Pentecostes: entenda o que é e veja mensagens para comemorar a data

A celebração de Pentecostes acontece sempre 50 dias após o domingo de Páscoa e no décimo dia depois da Ascesão.

Neste ano, a data acontece neste domingo (5), e o Diário do Nordeste organizou uma lista de dez frases para serem compartilhadas com amigos, familiares e fiéis.

O que significa o Dia de Pentecostes

Conforme a Arquidiocese de Fortaleza, a data marca a descida do Espírito Santo sobre a comunidade dos discípulos e encerra o ciclo pascal com a Festa do Pentecostes.

A palavra "Pentecostes", inclusive, significa cinquenta e marca, também, um período de agradecimento a Deus pelas bençãos.

A Arquidiocese ainda detalha que a descida do Espírito Santo se configura como uma consequência da unidade na fé e no seguimento do projeto de Jesus.

Confira 10 frases sobre a data

Neste dia especial de Pentecostes, que você tenha sabedoria, compreensão, paz e felicidade;

Que o dom do Espírito de Deus encha seus corações, lares e sua família neste Pentecostes. Tenha um abençoado Pentecostes!

Sorria, você está sendo guardado, olhado e vigiado pelo Espírito Santo!

O Espírito Santo faz-nos habitar em Deus e Deus em nós; mas é o amor que causa tudo isto. Assim, o Espírito é Deus enquanto amor.

O dom do Espírito Santo foi concedido em abundância à Igreja e a cada um de nós, para podermos viver com fé genuína e caridade operosa, para podermos espalhar as sementes da reconciliação e da paz.

Legenda: O Pentecostes é celebrado 50 dias depois do domingo de Páscoa Foto: Shutterstock

Renova a nossa vida, Espírito Santo, e nos coloque sempre nos caminhos de Deus!

Com a presença do Espírito Santo, a vida fica mais leve e amorosa. Feliz Pentecostes!

Que este Pentecostes lhe dê forças para crer em Deus!

O melhor combustível para a sabedoria é a paz e a melhor maneira de alcançar a paz é tendo fé em Deus e este é o verdadeiro significado de Pentecostes!

Bondade e ajudar o próximo é a melhor forma de servir a Deus e com esse pensamento, desejamos a todos um feliz Pentecostes!