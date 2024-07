Público-alvo da vacina contra HPV é ampliado; veja onde se vacinar em Fortaleza

Novos grupos prioritários foram incluídos no esquema vacinal contra o Papiloma Vírus Humano (HPV) após novas diretrizes do Ministério da Saúde (MS). A imunização busca intensificar a proteção contra o câncer de colo do útero e outras complicações associadas ao vírus. Em Fortaleza, o imunizante já está disponível.

Anteriormente, a vacina já era ofertada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para pessoas do sexo feminino e masculino de 9 a 14 anos de idade. Pacientes com condições clínicas especiais de 9 a 45 anos, como as que vivem com HIV/Aids, transplantados de órgãos sólidos ou medula óssea e pacientes oncológicos, além de mulheres vítimas de violência sexual, também tinham acesso ao imunizante.

Em abril, pessoas portadoras de papilomatose respiratória recorrente (PRR), também foram incluídas. A partir deste mês de julho, o esquema vacinal passa a contemplar novos grupos prioritários.

São eles:

Pessoas de 15 a 45 anos que tomam a PrEP (profilaxia pré-exposição) para o vírus da imunodeficiência humana (HIV);

Adolescentes de 15 a 19 anos que não fizeram nenhuma aplicação.

Para pessoas que tomam a PrEP (profilaxia pré-exposição), a indicação é tomar três doses com intervalo de dois meses após a primeira, e de quatro meses após a segunda. Quem possui o esquema completo de vacinação contra o HPV não precisa ser imunizado. Os que estão com esquema incompleto devem completar as três doses.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), os adolescentes de 15 a 19 anos que não fizeram nenhuma aplicação serão contemplados a partir do envio de doses do Ministério da Saúde, com previsão de vacinação até setembro.

Onde se vacinar

De segunda a sexta-feira: em todos os postos de saúde, das 7h30 às 18h30;

Finais de semana e feriados: nos postos de saúde Mattos Dourado (Rua Des. Floriano Benevides Magalhães, 391 - Edson Queiroz) e Geraldo Madeira Sobrinho - PIO XII (Rua Belisário Távora, 42 - São João do Tauape), das 8h30 às 16h30.

Sobre o HPV

Cerca de 71% dos casos de câncer de colo de útero no Brasil, o terceiro mais comum entre mulheres, são causados pelo Papiloma Vírus Humano (HPV). O vírus também é responsável por 90% dos casos de verrugas genitais.

A vacinação contra o HPV também protege contra outros tipos de câncer, como o de pênis, ânus, orofaringe, vagina e vulva, e ajuda a interromper a cadeia de transmissão ao vacinar o público masculino.