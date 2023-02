Proporção de médicos no interior do Ceará não chega a 1 por mil habitantes

A proporção de médicos no interior do Ceará não chega 1 profissional por mil habitantes. É o que aponta a Demografia Médica no Brasil 2021, parceria entre a Associação Médica Brasileira (AMB) e a Faculdade de Medicina da USP divulgada nesta semana.

Conforme o estudo, o interior do Estado possui 4.302 médicos, o que dá uma proporção de 0,85 para cada mil habitantes. Os dados têm como base o status da profissão no Brasil em junho de 2022.

A razão é mais de 5 vezes menor que a registrada em Fortaleza. Na Capital cearense, conforme o levantamento, há 12.611 profissionais de medicina, uma proporção 4,66 para cada mil habitantes.

A Demografia Médica mostra ainda o número de 578 médicos na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), em uma razão de 0,39.

Panorama

Ao todo, o Ceará possuía, em junho de 2022, 17.506 médicos. Isso dá uma proporção de 1,89 por mil habitantes, dado que está abaixo da média do Brasil anotada àquela época (2,41).

Em relação ao Nordeste, o Ceará anota o terceiro maior número de médicos, atrás apenas de Pernambuco (21.589) e Bahia (27.362).

Na proporção por habitantes, entretanto, o território cearense é o quinto pior na média. O estado nordestino com a maior razão de médicos por mil habitantes é a Paraíba, com 2,81, em um total de 11.396 médicos exercendo a profissão em solo paraibano.

Cenário nacional

Conforme o estudo da AMB e da USP, até janeiro de 2023 o Brasil contava com 562.229 médicos nos 27 Conselhos Regionais de Medicina (CRMs). Isso corresponde a uma taxa nacional de 2,60 profissionais de medicina por mil habitantes.

A base de dados mostra também que há mais registros de médicos do que profissionais. São 618.593 registros, isso por que há trabalhadores da saúde que possuem mais de uma inscrição

"56.364 médicos estavam registrados em mais de uma unidade da Federação, o que é regular, seja porque trabalham em cidades de diferentes estados ou porque se deslocam temporariamente a outro estado", diz a AMB.