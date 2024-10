Prognóstico revela que Ceará terá mais calor e chuva abaixo da média até dezembro; veja locais

Oficialmente, a primavera no Hemisfério Sul teve início no dia 22 de setembro e segue até o dia 21 de dezembro. Durante essa estação, as cinco regiões do Brasil devem experimentar condições climáticas variadas. Um novo prognóstico climático traz o cenário de como ela deve impactar todos os Estados até o mês de dezembro.

O documento mostra a previsão probabilística de precipitação (chuva) no trimestre outubro/novembro/dezembro de 2024. Ele foi elaborado em colaboração entre o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec), vinculado ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), Instituto Nacional de Meteorologia do Brasil (INMET) e Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

De forma geral, a previsão indica maior probabilidade de chuva abaixo da faixa normal no Ceará e na maior parte do Nordeste, além de áreas do Norte e do Sudeste.

Na maior parte do Ceará, incluindo o Litoral de Fortaleza, o Centro Sul, o Cariri e parte da Serra da Ibiapaba têm entre 50% e 70% de chuvas abaixo da média.

Já as áreas Jaguaribana, Litoral Norte, Sertão de Sobral, Vale do Curu e Sertão de Canindé apresentam entre 40% e 50% dessa possibilidade.

A previsão do Boletim Agroclimatológico, produzido pelo Inmet e publicado neste mês, confirma o indicativo de “chuvas abaixo da média climatológica em grande parte da Região Nordeste”. Apenas o sul da Bahia pode apresentar algumas precipitações.

No mesmo período, a temperatura do ar deve ser “acima da média histórica em todo o território nordestino, mas principalmente no interior da região”, devido à redução das chuvas nos próximos meses.

Segundo semestre mais quente

Segundo a Funceme, a proximidade do Estado do Ceará da linha do Equador faz com que as quatro estações do ano não sejam tão percebidas como ocorre em outras regiões do Brasil.

De forma resumida, o que se verifica é o primeiro semestre com mais chuvas, especialmente de fevereiro a maio (quadra chuvosa), e o segundo com mais ventos e sol.

Atualmente, o Estado passa pelo período apelidado de “B-R-O Bró”, que vai de setembro a novembro e marca o período de maior incidência de radiação solar e aumento de calor.

Barro, no Cariri, foi a cidade com maior temperatura média em setembro: 30.1ºC. Em seguida, de acordo com a Fundação, aparecem Jaguaribe, com 29.3ºC e Alto Santo, com 29.1ºC. Fortaleza teve média de 27.5ºC.